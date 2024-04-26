睽違七年來台！音樂劇芝加哥 限時優惠倒數

近期變裝藝術家妮妃雅成為臺灣第一位獲美國《魯保羅變裝皇后秀》總冠軍，他打破常規、兼具文化底蘊與性別認同的故事，引發熱烈討論。而英國指標性編舞家馬修伯恩也是為「性別平權」發聲的先驅，他的經典作品《天鵝湖》沿用柴可夫斯基的音樂，大膽選用全男性天鵝重新詮釋經典，以顛覆的姿態和勃發的生命力震驚了當代舞蹈界。馬修·伯恩另一探討兩性多元議題並正在海外巡演的舞作《羅密歐與茱麗葉》今年八月份將於台灣進行巡演最終站，隨後將封箱休息，把握首次來台最佳機會，早鳥最低優惠82折，只到4/30！

2024-04-26 08:28