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睽違七年來台！音樂劇芝加哥 限時優惠倒數

聯合新聞網／ 聯合數位文創
百老匯經典音樂劇《芝加哥》睽違七年再度登台，限時優惠八六折最後倒數。圖／聯合數位文創提供
百老匯經典音樂劇《芝加哥》睽違七年再度登台，限時優惠八六折最後倒數。圖／聯合數位文創提供

芝加哥音樂劇廿五週年紀念巡迴將於今年七、八月抵台，睽違七年再來台將首度挑戰台北、台中、高雄三地巡演，自七月廿四日至八月十一日，共計十八場表演，讓台灣觀眾近乎每個晚上都能享受最經典的百老匯劇音樂劇。

「芝加哥」改編自美國一九二〇年代的真實犯罪事件，卻非以沉重嚴肅的口吻檢視社會現實，而是用最幽默、諷刺及性感的手法放膽打造極具話題性的黑色喜劇。一九九六年復排重返百老匯，一舉奪下六座美國劇場界最高榮譽東尼獎，二〇〇二年音樂劇被改編為電影版本，邀集一眾好萊塢巨星同台飆戲，更榮獲六座奧斯卡獎肯定，讓音樂劇知名度水漲船高。

時至今日，「芝加哥」不但達成在百老匯連演廿五年的里程碑，更巡迴至全球卅六個國家、逾五百座城市，累計超過三萬二千場演出，獲得世界各地觀眾如潮好評。本次巡迴來台早鳥最低優惠86折限時最後倒數，購票請上 udn售票網或電洽客服專線：(02) 2649-1688（每日09:00-18:00）。

美國 芝加哥 音樂劇

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