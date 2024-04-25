Flight Mode開啟旅行模式！ LV夏季系列穿著走
路易威登（Louis Vuitton，簡稱LV）針對品味旅行推出，跨越包括服裝、旅行皮件、鞋履和配飾等多個品項的Flight Mode系列，2024夏季以充滿活力的愛麗舍宮（Élysée Palace）為主題，為產品加上象徵品牌傳統的復古風旅遊貼紙圖案，向位於香榭麗舍大道103號的巴黎首間豪華酒店致敬。品牌也正在重新整理這個地標性建築。
在本季的Flight Mode系列旅行包款上，包括Keepall和Side Trunk，以及較小的護照夾和旅行箱的Monogram帆布上都裝飾了Élysée Palace Hotel圖案，這次也以上面有一層輕質樹脂塗層的全新棉麻混紡帆布材質，重現了19世紀末原本用於製作行李箱的布料。其他還有採用柔軟粒面小牛皮製成的新款Low Key Hobo和Low Key Shoulder Bag，具有全新內隔層和可拆卸腰包的On the Go Voyage包，採用舒適肩背式設計、精緻貼身的GM改良款式的經典Capucines包，以及清新礦物質藍色的小號Blossom包。
服裝的設計以時尚運動裝的廓形為旅行提供簡便舒適的穿著，包括奢華或高科技材質的連帽斗篷、派克大衣和上衣，到休閒的牛仔布料、寬鬆的輕便多層次穿搭和泳裝等，均可輕鬆組合。Élysee Palace圖案則出現在柔美嫵媚的Mahina Monogram真絲斜紋緹花布料上，以及全新Travel Trunk絲綢方巾和長絲巾上。
動感十足的LV Rush運動鞋，鞋底採用了極具辨識度的圖案，鞋面則充滿越野風格的細節，另有鞋面飾有經典路易威登鉤扣圖案的穆勒鞋和涼鞋。Élysée Palace圖案印在尼龍材質的Pool Pillow平底舒適涼鞋上，以及皮革材質的Louis露跟運動鞋上。夏日必備的Dailygram漁夫帽和LV Moon Metal Square太陽眼鏡為夏日陽光下的每一天做好準備。
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