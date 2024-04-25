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喬治傑生2024春夏銀雕展今起巡迴 復刻銀缽全新登台
丹麥皇室精品喬治傑生（GEORG JENSEN）2024年度春夏銀雕藝展將自即日日於全台指定精品門市巡迴展出，此次空運來台多件銀雕珍品以及喬治傑生大師的傑作，焦點包含全球首站曝光的年度大作TUREEN 425銀缽。今年更適逢丹麥國王與皇后結婚20週年，向來與皇室交好的喬傑治生特別打造一只銀製珠寶盒致獻祝福，該珠寶盒也於藝展期間開放預購。
今年春夏銀雕展以品牌核心靈感源泉的葡萄為主角，除了經典葡萄圖騰違者要設計元素的葡萄高腳果缽、葡萄銀壺、葡萄酒杯等，首度在台灣展出的TUREEN 425銀缽，為於由喬治傑生大師1923年原創設計，並曾於1925年生產製作，同年於曾於巴黎舉行的國際現代裝飾藝術與工業博覽會（Exposition Internationale des Arts Décoratifs et Industriels Modernes in Paris）上公開展出過。
TUREEN 425銀缽重新復刻，是10位資深專業銀匠耗時超過一年時間的全新力作，採用純銀手工鑄造，由93個獨立零件組合而成；缽體揉以著名的手工錘痕工藝，缽蓋及宛若藤蔓的兩側把手處點綴葡萄、藤蔓及葉脈圖騰，展現新藝術運動時期的風格精髓。皇室20週年訂製珠寶盒，其設計靈感呼應 TUREEN 425 銀缽，925純銀打造的盒蓋上方裝飾立體葡萄，結合手工錘打的痕跡，盒身為水晶玻璃製成，盒內環形鑄刻著 「2024年5月14日，佛雷德里克國王與瑪莉皇后結婚20週年紀念（THE 20TH WEDDING ANNIVERSARY OF HM KING FREDERIK X & HM QUEEN MARY, 14 MAY 2024）」 字樣，為此佳話留下浪漫註腳。
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