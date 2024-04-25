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最潮戶外風怎麼穿？adidas Sportswear都幫你配搭好了！

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
最懂潮流文化的adidas Sportswear推出全新CITY ESCAPE城野共生系列，呈現兼具時尚與機能的都市休閒服飾風潮。圖／adidas提供
最懂潮流文化的adidas Sportswear推出全新CITY ESCAPE城野共生系列，呈現兼具時尚與機能的都市休閒服飾風潮。圖／adidas提供

「戶外時尚風（Gorpcore）」是這幾季最夯的穿搭趨勢，而最懂潮流文化的adidas Sportswear亦不落人後，推出全新CITY ESCAPE城野共生系列，呈現兼具時尚與機能的都市休閒服飾風潮，讓人完全不煩惱該如何搭配。

CITY ESCAPE系列服飾融入夏季必備防曬機能，並運用COOL TOUCH涼感面料，結合DWR防潑水材質製成。像是男裝的連帽外套搭載UPF 50+防曬功能，輕盈的防風面料方便外出時應對複雜多變氣候，輕鬆穿脫也方便收納。同系列也帶來休閒套裝選擇，短袖襯衫及短褲染上大面積藍色，視覺上透過深淺交錯的迷彩效果帶來夏天最需要的清爽感。

另外，日光黃、裸膚粉則是女款服飾的重點配色，特別是連帽外套除了具備抗紫外線機能，下擺抽繩設計可隨心調整、創造不同的穿搭效果。同時還有連身裙裝，無袖設計露出肩頸線條，不對稱交叉裙襬更為簡單的純色造型創造長短變化，裸膚色系更能展現清新氣質。

UNDER ARMOUR再度攜手巨石強森迎來全新Underground系列訓練裝。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR再度攜手巨石強森迎來全新Underground系列訓練裝。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR則再度攜手巨石強森迎來全新Underground系列訓練裝，採用霓虹設計與亮橘色系為主，服飾上暈染設計象徵地下室的砂礫及粉塵，展現訓練過程中雖艱辛但仍不輕易屈服精神。提供包括訓練背心、熱身上衣與訓練短褲等單品，並添加醒目橘色系及霓虹燈條設計，象徵著訓練者的毅力與能量。

UNDER ARMOUR Underground系列男裝T恤，1,480元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR Underground系列男裝T恤，1,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

adidas Sportswear CITY ESCAPE系列女裝連帽外套，2,490元。圖／adidas提供
adidas Sportswear CITY ESCAPE系列女裝連帽外套，2,490元。圖／adidas提供

adidas Sportswear CITY ESCAPE系列男裝運動印花外套，2,690元。圖／adidas提供
adidas Sportswear CITY ESCAPE系列男裝運動印花外套，2,690元。圖／adidas提供

UNDER ARMOUR Underground系列女裝無袖上衣，1,480元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR Underground系列女裝無袖上衣，1,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

adidas Sportswear CITY ESCAPE系列女裝休閒連衣裙，2,090元。圖／adidas提供
adidas Sportswear CITY ESCAPE系列女裝休閒連衣裙，2,090元。圖／adidas提供

adidas Sportswear CITY ESCAPE系列男裝印花短袖襯衫，1,890元。圖／adidas提供
adidas Sportswear CITY ESCAPE系列男裝印花短袖襯衫，1,890元。圖／adidas提供

UNDER ARMOUR Underground系列男裝T恤，2,280元。圖／UNDER ARMOUR提供
UNDER ARMOUR Underground系列男裝T恤，2,280元。圖／UNDER ARMOUR提供

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