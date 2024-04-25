最潮戶外風怎麼穿？adidas Sportswear都幫你配搭好了！

「戶外時尚風（Gorpcore）」是這幾季最夯的穿搭趨勢，而最懂潮流文化的adidas Sportswear亦不落人後，推出全新CITY ESCAPE城野共生系列，呈現兼具時尚與機能的都市休閒服飾風潮，讓人完全不煩惱該如何搭配。

CITY ESCAPE系列服飾融入夏季必備防曬機能，並運用COOL TOUCH涼感面料，結合DWR防潑水材質製成。像是男裝的連帽外套搭載UPF 50+防曬功能，輕盈的防風面料方便外出時應對複雜多變氣候，輕鬆穿脫也方便收納。同系列也帶來休閒套裝選擇，短袖襯衫及短褲染上大面積藍色，視覺上透過深淺交錯的迷彩效果帶來夏天最需要的清爽感。

另外，日光黃、裸膚粉則是女款服飾的重點配色，特別是連帽外套除了具備抗紫外線機能，下擺抽繩設計可隨心調整、創造不同的穿搭效果。同時還有連身裙裝，無袖設計露出肩頸線條，不對稱交叉裙襬更為簡單的純色造型創造長短變化，裸膚色系更能展現清新氣質。

UNDER ARMOUR再度攜手巨石強森迎來全新Underground系列訓練裝。圖／UNDER ARMOUR提供

UNDER ARMOUR則再度攜手巨石強森迎來全新Underground系列訓練裝，採用霓虹設計與亮橘色系為主，服飾上暈染設計象徵地下室的砂礫及粉塵，展現訓練過程中雖艱辛但仍不輕易屈服精神。提供包括訓練背心、熱身上衣與訓練短褲等單品，並添加醒目橘色系及霓虹燈條設計，象徵著訓練者的毅力與能量。

UNDER ARMOUR Underground系列男裝T恤，1,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

adidas Sportswear CITY ESCAPE系列女裝連帽外套，2,490元。圖／adidas提供

adidas Sportswear CITY ESCAPE系列男裝運動印花外套，2,690元。圖／adidas提供

UNDER ARMOUR Underground系列女裝無袖上衣，1,480元。圖／UNDER ARMOUR提供

adidas Sportswear CITY ESCAPE系列女裝休閒連衣裙，2,090元。圖／adidas提供

adidas Sportswear CITY ESCAPE系列男裝印花短袖襯衫，1,890元。圖／adidas提供