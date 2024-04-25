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老天賞臉的蔘香高粱！58金高千日醇人蔘風味限量上市
50度以上金高總代理商黑松公司，在其獨有老酒熟成倉中驚喜發現人稱「金高三大秘藏風味」之首的「蔘香高粱」。歷經7年陳化的「58金高千日醇——百味人蔘風味」，奇蹟般出現蔘香與陳香層次交融，堆疊出釀酒師求而不得的極珍稀風味。新酒款4月25日 起於全台各地區酒類專賣店陸續開賣，並於7- ELEVEN、全家便利商店開放預購，建議售價 1,080 元（實際價格及庫存，依各通路為準）。
高粱酒經過陳化後展現出的獨特風味，其中「人蔘」、「葡萄」、「泡泡膠」人稱三大傳奇風味，其產生的箇中緣由就連資深釀酒師也無法回答，可說是老天賞臉才可得的「天公酒」。蔘香高粱這樣的奇蹟風味，既無法複製又極稀少，過往一旦問世必定造成市場轟動，價格更狂漲近萬元卻仍一瓶難求。如今58金高千日醇中驚現特殊蔘香批次，除了具有獨特的淡雅蔘香味，這瓶「58金高千日醇——百味人蔘風味」更是瓶陳 7 年的夢幻逸品，只要千元出頭的價格就能擁有，增值潛力看好。
58 金高千日醇堅持用心顧出每一瓶老酒，透過獨特的老酒熟成倉，全時溫溼度監控，加上微厭氧熟成環境讓陳化效果更好，使千日醇不同年份的老酒隨著時間綻放各自的迷人陳香，更連續兩年榮獲舊金山世界烈酒大賽雙金牌獎肯定。而「58金高千日醇－百味人蔘風味」精挑出的極少數批次各有其獨特的人蔘風味，歷經 7 年陳化，蔘香與陳香兩者相輔相成，輕含於口中，香氣散發到整個口腔、鼻腔，呼吸間就能感受豐富的酯感與各種樣貌的蔘香變化，成就高粱老饕趨之若鶩的奇蹟風味。
※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
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