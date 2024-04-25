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農會總幹事杜拜轉機遇豪雨行李疑遺失 靠AirTag找到驚呼太強了

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳及多位鄉鎮市總幹事，隨同財團法人農漁會南區資訊中心組團搭機到北歐考察。圖／取自趙幸芳臉書
嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳及多位鄉鎮市總幹事，隨同財團法人農漁會南區資訊中心組團搭機到北歐考察。圖／取自趙幸芳臉書

嘉義縣番路鄉農會總幹事趙幸芳及多位鄉鎮市總幹事，隨同財團法人農漁會南區資訊中心組團搭機到北歐考察，第6天考察團大行李還沒到，杜拜轉機碰上豪大雨停留超過24小時，好不容易飛到挪威首都奧斯陸，第9天趙幸芳靠著掛行李上的AirTag（蘋果推出的定位追蹤設備），發現行李去處，誇「AirTag實在太強了！」

趙幸芳臉書貼出杜拜遇豪雨驚險記，以及靠著掛行李上的AirTag發現行李去處，提供親友、網友參考。阿拉伯聯合大公國16日經歷75年以來最嚴重暴雨，杜拜國際機場和多處高速公路要道都被淹沒；杜拜降雨量超過142毫米，杜拜機場數百航班停飛，到17日機場服務仍無法恢復正常營運。

趙幸芳說，北歐農業考察大家大行李還沒到，杜拜轉機遇豪大雨機場停留超過24小時，好不容易飛到挪威首都奧斯陸，結果大行李沒到，以為這裡買生活日用品和衣服很方便，其實是非常不方便，因為行程在鄉下，當地均溫0至2度非常冷，還出現暴雪。

AirTag很多人買來掛貓或狗身上或放容易遺忘重要物品，比如裝相機的袋子，因為歐洲治安不好，去年特別買4個AirTag，分別在大行李箱、登機箱、後背包及隨身包各放1個，北歐出門前特別再更換電池。

這次杜拜機場大亂，阿聯酋有3萬多件行李等著要處理，她實在不敢抱太大希望，只能開始注意AirTag的動向，看著它一直在5000多公里的杜拜機場動也不動，今早醒來，突然發現紅色行李箱的AirTag顯示出現在500多公里挪威奧斯陸，終於來到了瑞典。

趙幸芳建議要出國的好朋友，落地要穿衣服一定要隨身攜帶，尤其藥品一定要帶在隨身包包，杜拜機場過了一夜，有些團員完全沒有保暖衣服，尤其台灣高溫夏天，好幾位團員都穿著薄長袖登機準備到挪威奧斯陸才要從大行李拿衣服出來換，偏偏行李箱沒有一起過來，落地後又是當地的晚上也沒有辦法馬上買衣服這樣的經驗真的一次就夠了！

杜拜 機場 行李箱

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