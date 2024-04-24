聯合報系數位訂閱 獲WAN-IFRA亞洲大賽冠軍

聯合報系推出數位訂閱制產品四年，24日在馬來西亞吉隆坡舉行的世界新聞出版協會（WAN-IFRA）亞洲大賽，拿下「最佳數位訂閱制／讀者收益策略」亞洲冠軍。這也是聯合報系連續第二年獲得該類別亞洲冠軍，並晉級下月27日在丹麥哥本哈根舉行的全球決賽資格。

丹麥哥本哈根全球決賽由各洲區冠軍再戰一次，各洲區競賽時的評審退場，改由新組成的評審團進行決選，聯合報系將與來自美洲、歐洲、非洲及南亞地區的冠軍得主爭取全球決賽冠軍。

聯合報系參賽作品以報系數據發展部開發的數據驅動模組—「智慧策展（CurateX Program）」，驗證並提升報系內各平台的付費內容、即時新聞、訂戶互動等轉換成效。

聯合報數位版是使用「智慧策展」模組和「共識地圖」等策展工具最頻繁的數位平台，相當於智慧策展應用的「火車頭」。數位版付費訂閱制運用智慧策展模組近三年，精準提供目標分眾用戶所需，且有別於競媒的深度新聞內容；同時藉由數據指標加強與訂戶互動。聯合報數位版策展經驗，已有效擴展至經濟日報等集團內其他數位產品。

聯合報系使用智慧策展模組並精進各種策展工具，準確提供不同平台目標受眾所需內容，不僅提升聯合報數位版訂閱效率，也能即時掌握數據指標反映出的訂戶需求變化，回饋給供稿端之後，有效達成訂戶留存。

聯合報系已連續三年在全球兩大媒體協會組織的數位操作、訂閱制策展締造台灣紀錄，為亞洲地區領先者。2022年聯合報數位版入圍國際新聞媒體協會（INMA）的「最佳訂閱制利基產品」及「最佳新聞室轉型創新方案」，並在後者獲全球第三名。2023年聯合報數位版參加WAN-IFRA最佳訂閱制計畫競賽，以亞洲冠軍晉級世界賽，最後獲全球Top5。