法國飛航管制員揚言罷工 長榮取消4月24日巴黎航班

桃園國際機場公司今天晚間發布聲明提醒旅客，法國航管人員將於當地時間25日罷工，旅客宜提早洽詢航班最新動態。長榮航空公司也公告，將取消今晚飛巴黎及返回班機。

桃園國際機場公司晚間發布聲明表示，由於法國航管人員將於當地時間4月25日罷工，桃園機場往返巴黎戴高樂機場的航班可能受到影響，請旅客於行前提早向航空公司洽詢航班最新動態。

長榮航空公司也在網站發布旅遊公告及航班訊息，提醒往返法國巴黎戴高樂機場旅客留意，法國航管人員在當地時間4月25日將發起罷工，公司往返巴黎戴高樂機場航班將受影響取消，包括今晚出發飛往巴黎的BR87班機，以及法國時間25日由巴黎飛台灣的BR88班機。

長榮航空指出，建議旅客前往機場前先查詢航班到離動態，以掌握航班訊息。