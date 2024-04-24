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一盒6個才35元！超商這款聯名甜點引轟動 老饕讚：神似台式馬卡龍

聯合新聞網／ 綜合報導
7-11每次只要有聯名商品，必定會造成一波轟動！一名網友在逛超商時就發現了7-11與HERSHEY'S聯名的商品。示意圖／聯合報系資料照片
7-11每次只要有聯名商品，必定會造成一波轟動！一名網友在逛超商時就發現了7-11與HERSHEY'S聯名的商品。示意圖／聯合報系資料照片

7-11每次只要有聯名商品，必定會造成一波轟動！一名網友在逛超商時就發現了7-11與HERSHEY'S聯名的巧克力小圓餅與軟法，讚嘆一打開包裝就有很濃郁的味道。

原PO在臉書社團「全家便利商店／7-11超商新品＆好物分享區」曬出戰利品，在逛7-11時，發現了與HERSHEY'S巧克力聯名系列的產品，分別是巧克力軟法和巧克力小圓餅，現在2件折10元。

原PO強調，一盒6個的小圓餅竟只要35元，一打開包裝有很濃郁的巧克力味道，蛋糕體本身偏鬆軟、偏甜，裡面的夾心奶油有些許鹹味，可以中和甜膩感，建議搭配無糖飲料食用，巧克力軟法還未食用，期待有機會再跟大家分享心得。

在逛7-11時，發現了與HERSHEY'S巧克力聯名的巧克力軟法和巧克力小圓餅。圖／擷取自臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區」
在逛7-11時，發現了與HERSHEY'S巧克力聯名的巧克力軟法和巧克力小圓餅。圖／擷取自臉書社團「全家便利商店 / 7-11 超商新品&好物分享區

貼文一出，立刻引發網友們熱烈討論，「軟餅乾也好吃」、「類似台式馬卡龍，但是口感比較軟一點」、「軟法不錯吃，可以試試看」、「軟法超好吃」、「軟法好吃」、「這2個都好吃！」、「軟法好好吃+1」、「軟法好吃+1，裡面除了巧克力奶霜醬還吃得到一粒粒小顆的巧克力」、「昨天買了小圓餅不太甜！配茶剛好」。

不過，有網友表示這系列聯名的商品待加強，「巧克力塔好鬆散喔！一咬就全碎，塔不推」。

7-ELEVEN和百年巧克力品牌HERSHEY'S巧克力合作，利用100%濃醇純可可粉製作了一系列產品。 除了濃郁不甜膩、冷熱皆宜的「HERSHEY'S好時經典可可」外，還有9款甜點和烘焙商品，價格都在百元以下，非常親民。

7-ELEVEN首次獨家聯名HERSHEY'S好時開發10款新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN首次獨家聯名HERSHEY'S好時開發10款新品。圖／7-ELEVEN提供

7-11 巧克力 甜點 超商

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