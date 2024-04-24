迎母親節！肯德基「炸雞桶餐」62折、摩斯套餐2組200元

迎接母親節到來，肯德基自4月30日起，推出「媽咪520餐」、「親子同萌餐」2款母親節限定桶餐。「媽咪520桶餐」內含6塊咔啦脆雞、1盒原味蛋撻禮盒、1份雙色轉轉QQ球、1份莫扎瑞拉起司球、4塊上校雞塊，優惠價520元，現享62折。「親子同萌桶餐」內含8塊咔啦脆雞、1盒雙色蛋撻禮盒、1份雙色轉轉QQ球、1份莫扎瑞拉起司球、1份黃金超蝦塊、1份香酥脆薯(大)，現享65折優惠價680元。PK會員於 4月29日前預購，加碼送「原味蛋撻」1顆。另外，5月12日前，於官網提前1日訂購餐點，滿800元就送「原味蛋撻禮盒兌換券」1張。

繼於3月攜手「貓福珊迪」後，肯德基再度於4月30日推出第二波聯名活動，結合推出母親節元素，推出3款限定新包裝（85oz炸雞桶、XL餐盒、原味蛋撻禮盒）。凡購買貓福珊迪K哇伊指定套餐，可獲得「K哇伊L夾（共3款）」或「K哇伊造型貼紙（共2款）」，其中包含新款「K哇伊L夾 外送限定款」，透過外送搭配指定餐點即可擁有，送完為止。

同時第二波聯名活動，加碼推出4種加價週邊。包括2款「K哇伊提袋」，加購價249元；4款「K哇伊鑰匙圈」加購價129元，還有「K哇伊造型頭套」，加購價599 元，以及「K哇伊寵物頭套」，加購價349元，消費不限金額，均可加價購買。

「摩斯漢堡」自4月25日起，推出一系列新品與母親節專屬優惠。自4月25日至5月15日，凡至摩斯門市索取「母親節繪圖紙」，並在活動期間內，把完成著色的繪圖紙出示給門市人員，可免費兌換「中杯摩斯咖啡」1杯或「大杯冰紅茶」1杯。每店限量100杯，送完為止。此外，完成彩繪的作品參與打卡活動，也有機會抽中千元摩斯卡，總計2名。摩斯也推出2款親子同享餐優惠。包括「摩斯炸蝦堡及大杯冰紅茶組」及「摩斯鱈魚堡及大杯冰紅茶組」，優惠價皆為2套200元。