彭千祐、柯佳嬿黑皮革上身 站台CELINE台北101精品店

台北精品圈又有大件事，CELINE台北101精品店今日正式開幕，除了日前有韓星朴寶劍、NewJeans Danielle抵達店上讓粉絲擠爆101，今日活動上再有彭千祐、柯佳嬿、詹子萱、曾敬驊四位明星出席，展現時髦、當代的法式時髦風格。

佔地約118坪、全新CELINE台北101精品店是由品牌創意總監Hedi Slimane構思，展現了Hedi Slimane對細節與美學的高水準要求。空間運用橡木、黃銅、復古金色鏡面等暖色調元素調和，進而在粗獷主義（Brutalism）建築美學中注入法式DNA的時尚活水。空間裡交錯運用天然材料、玻璃面板與俐落線條，在黑、白與金屬調性外，再選用了包含Jacob Kassay與Wolfgang Voegele繪畫，以及Indrikis Gelzis、Lukas Geronimas等藝術家之雕塑作品，藝術氣息鮮明。其中像是擅長抽象畫作的Wolfgang Voegele作品《無題》（2023）便與Indrikis Gelzis的《三聲風暴》（2022）在同一空間中輝映，展現出當代、鮮明的法式藝術風格。

今日出席活動的四位明星中，彭千祐是以羊皮貝殼裝飾夾克搭配柔軟羊皮牛仔褲、羅紋背心，並手提中型Besace Triomphe手提包，腳穿Leon金屬鞋頭皮靴；柯佳嬿則身穿了柔軟羊皮純色衣領外套內搭桑蠶絲垂領上衣與柔軟羊皮短裙，並配戴一條Triomphe Lock短項鍊、十足個性；詹子萱則以雙羊毛迷你連身裙大秀長腿與青春氣息，身上配件並使用了Monochroms水晶頸鍊、Triomphe Cage戒指與Triomphe Solitaire耳環、疊加出精緻閃耀細節。曾敬驊則在羅紋背心、純黑色洗水牛仔布Marco牛仔褲外搭配一款Dash Snow薄尼龍刺繡外套，並手提印花及牛皮革圓筒包，展現宛如搖滾巨星的華麗氣勢。

其中一身皮衣勁裝的彭千祐表示，他同時也視韓星朴寶劍為偶像，加上最近才看了《請回答1988》，對劇中朴寶劍演出的圍棋少年印象深刻、因而很想跟他下圍棋；因演出Netflix戲劇《愛愛內含光》而走紅的詹子萱則換上一頭俏麗短髮，並表示原本就很喜歡Celine率性的風格，身上多款飾品中詹子萱並最愛手上的Triomphe Cage戒指，因為她原就喜歡金色，加上搭配全身黑後，「很有高級感」。

昨日深夜才在社群發表凍齡美照並吸讚5.5萬次的柯佳嬿，自陳今日身上造型並不多見，以皮短裙搭配短靴，很新鮮、也符合她想帥氣一點的想像；而曾敬驊則大讚身上純黑牛仔布Marco牛仔褲的喇叭風格剪裁，有點龐克、搖滾的感覺，同時因為工作告一段落、可以開始玩樂、穿搭，曾敬驊並最喜歡一款大容量的Romy包，讓他可打包隨身物品、開啟一趟隨性的公路小旅行。