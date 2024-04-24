Grand Seiko端彩色面盤新表 吸女性消費者目光提升回頭率

以大自然為本，注重季節更迭的Grand Seiko也在這一季推出粉櫻、粉綠與黑藍面盤，包含全新中、小型尺寸表徑設計，能貼合各種手腕大小的使用者，無論男女皆能舒適配戴。

像是奠定品牌DNA的62GS表殼首度推出中型尺寸，縮小至38毫米表徑的嶄新設計，更添精緻感受。面盤呈現櫻花被白雪覆蓋場景，這種氣候回暖花開後，又再轉冷重新降雪的罕見現象被稱為「櫻隱」，更是Grand Seiko的雫石高級時計工坊所在地初春時節美麗景色；同款還呈現粉綠色，藉以傳達新葉萌芽的意象。另外，呼應著「The Nature of Time」的品牌哲學，設計靈感來自「月華Gekka」的SBGX349腕表，也帶來34毫米小表徑加上無日期的藍黑色盤面樣式更顯典雅。

艾美表的全新AIKON系列青銅自動上鍊表款，也推出了漸變色彩表盤設計。圖／Maurice Lacroix提供

說到特色面盤，艾美表（Maurice Lacroix）的全新AIKON系列青銅自動上鍊表款，也推出了漸變色彩設計。延續先前熱賣的經典輪廓與材質，搭改以精緻的漸變煙燻巧克力色表盤呈現，加上搭配內斂的棒形時標、巴黎鉚釘飾紋增添複雜層次和立體感。配襯表圈上的噴砂浮凸間紋，加強視覺層次，讓腕表更具個性。厚度為11毫米的表殼，配戴時精緻低調，又不失舒適性。透明底蓋外圈採用精鋼製成，讓機芯運作一覽無遺；搭配快拆復古棕色皮革表帶，能與腕表隨時間變化的銅鏽色澤交相輝映。

注重季節更迭的Grand Seiko也在這一季推出新配色面盤腕表，包含全新中、小型尺寸表徑設計，無論男女皆能舒適配戴。圖／Grand Seiko提供

Heritage Collection SBGH341G自動上鍊腕表，鈦合金表殼、表鍊，約21萬元。圖／Grand Seiko提供

艾美表AIKON系列青銅自動上鍊腕表，搭配快拆復古棕色皮革表帶，限量888只。圖／Maurice Lacroix提供

Heritage Collection SBGH343G自動上鍊腕表，鈦合金表殼、表鍊，約21萬元。圖／Grand Seiko提供