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Grand Seiko端彩色面盤新表 吸女性消費者目光提升回頭率

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
奠定品牌DNA的62GS表殼首度推出中型尺寸，縮小至38毫米表徑的嶄新設計，更添精緻感受。圖／Grand Seiko提供
奠定品牌DNA的62GS表殼首度推出中型尺寸，縮小至38毫米表徑的嶄新設計，更添精緻感受。圖／Grand Seiko提供

以大自然為本，注重季節更迭的Grand Seiko也在這一季推出粉櫻、粉綠與黑藍面盤，包含全新中、小型尺寸表徑設計，能貼合各種手腕大小的使用者，無論男女皆能舒適配戴。

像是奠定品牌DNA的62GS表殼首度推出中型尺寸，縮小至38毫米表徑的嶄新設計，更添精緻感受。面盤呈現櫻花被白雪覆蓋場景，這種氣候回暖花開後，又再轉冷重新降雪的罕見現象被稱為「櫻隱」，更是Grand Seiko的雫石高級時計工坊所在地初春時節美麗景色；同款還呈現粉綠色，藉以傳達新葉萌芽的意象。另外，呼應著「The Nature of Time」的品牌哲學，設計靈感來自「月華Gekka」的SBGX349腕表，也帶來34毫米小表徑加上無日期的藍黑色盤面樣式更顯典雅。

艾美表的全新AIKON系列青銅自動上鍊表款，也推出了漸變色彩表盤設計。圖／Maurice Lacroix提供
艾美表的全新AIKON系列青銅自動上鍊表款，也推出了漸變色彩表盤設計。圖／Maurice Lacroix提供

說到特色面盤，艾美表（Maurice Lacroix）的全新AIKON系列青銅自動上鍊表款，也推出了漸變色彩設計。延續先前熱賣的經典輪廓與材質，搭改以精緻的漸變煙燻巧克力色表盤呈現，加上搭配內斂的棒形時標、巴黎鉚釘飾紋增添複雜層次和立體感。配襯表圈上的噴砂浮凸間紋，加強視覺層次，讓腕表更具個性。厚度為11毫米的表殼，配戴時精緻低調，又不失舒適性。透明底蓋外圈採用精鋼製成，讓機芯運作一覽無遺；搭配快拆復古棕色皮革表帶，能與腕表隨時間變化的銅鏽色澤交相輝映。

注重季節更迭的Grand Seiko也在這一季推出新配色面盤腕表，包含全新中、小型尺寸表徑設計，無論男女皆能舒適配戴。圖／Grand Seiko提供
注重季節更迭的Grand Seiko也在這一季推出新配色面盤腕表，包含全新中、小型尺寸表徑設計，無論男女皆能舒適配戴。圖／Grand Seiko提供

Heritage Collection SBGH341G自動上鍊腕表，鈦合金表殼、表鍊，約21萬元。圖／Grand Seiko提供
Heritage Collection SBGH341G自動上鍊腕表，鈦合金表殼、表鍊，約21萬元。圖／Grand Seiko提供

艾美表AIKON系列青銅自動上鍊腕表，搭配快拆復古棕色皮革表帶，限量888只。圖／Maurice Lacroix提供
艾美表AIKON系列青銅自動上鍊腕表，搭配快拆復古棕色皮革表帶，限量888只。圖／Maurice Lacroix提供

Heritage Collection SBGH343G自動上鍊腕表，鈦合金表殼、表鍊，約21萬元。圖／Grand Seiko提供
Heritage Collection SBGH343G自動上鍊腕表，鈦合金表殼、表鍊，約21萬元。圖／Grand Seiko提供

Grand Seiko Elegance Collection SBGX349腕表，精鋼表殼搭載9F61石英機芯，約10萬2,000元。圖／Grand Seiko提供
Grand Seiko Elegance Collection SBGX349腕表，精鋼表殼搭載9F61石英機芯，約10萬2,000元。圖／Grand Seiko提供

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