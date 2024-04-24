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OMO7高知、OMO5函館 開幕時間確定！星野集團再展新地

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
「OMO7高知 by 星野集團」可體驗高知特有餐飲文化。圖/星野集團提供
「OMO7高知 by 星野集團」可體驗高知特有餐飲文化。圖/星野集團提供

星野集團旗下都市觀光品牌「OMO」，暑假前再新添兩家飯店。其一，是日本四國地區首家的「OMO7高知 by 星野集團」，坐落在歷史悠久、充滿文化氛圍的高知市中心，預計在6⽉13⽇翻新後重新開幕。「OMO5函館 by 星野集團」則訂於7月6日開幕，主打「120%函館」住宿體驗。

入列日本10大祭典之一的高知「夜來祭」，每年吸引來自日本全國各地的演出隊伍走上街頭，帶來熱情舞蹈和傳統技藝表演。OMO Base中，不須等待祭典，每晚都能看到夜來祭舞蹈表演，還能體驗高知宴會文化的客房，以及品嘗各種美食。結束一天的旅程，可前往有著高知自然風光的大浴場，在露天澡堂一解旅行的疲憊。

星野集團旗下「發現城市新魅力」的都市觀光飯店「OMO」，也將於7月6日在北海道函館市再添新據點「OMO5函館 by 星野集團」。距離函館站步行約5分鐘，面對舊城區，館方將以「120%函館」為概念，提供前所未有的住宿體驗，讓旅客盡情享受函館特有的海鮮、函館山的夜景，也可走遊於歷史悠久的街道，深入發掘城市魅力。

函館三面環海，漁場資源豐富，一年四季都能品嘗新鮮美味的海鮮。自江戶時代末期開港以來，函館一直是日本最重要的國際貿易港口之一。這座擁有悠久歷史的城市，至今不少建築仍然保存完好，街道充滿異國情調。函館山的夜景，更是旅人必訪勝地，被譽為「百萬美景」。

此外，函館還有一個70年歷史的早市。「120%函館」的概念，正包含了讓遊客充分享受函館魅力的願望，市內隨處可見歷史名勝、夜景和熱鬧的攤販市集等，充滿了許多隱藏的魅力，等待遊客的探索與發現。

●有關星野集團

星野集團創業於1914年，原先是由星野嘉助氏在長野縣輕井澤町開設的旅館。第四代經營者星野佳路氏將其轉型為旅館營運公司，成為業界頗具影響力的存在。

集團致力於推廣各地特色及精緻的日式服務，於2001年後急速成長，現於國內外擁有60間以上的住宿設施。星野集團目前經營5個各具特色的品牌，分別是精緻奢華的「虹夕諾雅」、溫泉旅館「界」、親子度假村「RISONARE」、都市觀光旅館「OMO」，以及無拘無束的「BEB」。

相關資訊可查官網。

住進酒店，「夜來祭」每晚上演。圖/星野集團提供
住進酒店，「夜來祭」每晚上演。圖/星野集團提供
「OMO5函館 by 星野集團」7月6日開幕，主打「120%函館」住宿體驗。圖/星野集團提供
「OMO5函館 by 星野集團」7月6日開幕，主打「120%函館」住宿體驗。圖/星野集團提供
「120%函館」的概念包含了讓遊客充分享受函館魅力的願望，市內隨處可見歷史名勝、夜景和熱鬧的攤販市集等，充滿了許多隱藏的魅力，等待遊客的探索與發現。圖/星野集團提供
「120%函館」的概念包含了讓遊客充分享受函館魅力的願望，市內隨處可見歷史名勝、夜景和熱鬧的攤販市集等，充滿了許多隱藏的魅力，等待遊客的探索與發現。圖/星野集團提供

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