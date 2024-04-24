全台嚴防雷雨！ momo購物網「雨神同行」全館雨具5折起

鋒面來襲，全台嚴防連日雷陣雨，momo購物網近一周雨具買氣較上周飆升近200%，其中防雨性高的大傘面折傘、反向傘、二截式雨衣為三大熱搜關鍵，兼具時尚與實用的款式更是人氣焦點；保護愛鞋則必備防雨鞋套、防水噴霧，近一周買氣狂飆超過2倍。momo購物網即日起至4月30日祭出「雨神同行」全館雨具5折起，下單指定商品刷mo卡享最高7%回饋；還有「狂購嘉年華」即日起至4月30日下單不限金額即可抽Dometic Patrol 55冰桶、消費滿3,888元加碼抽QMAT瑜珈墊。

根據氣象署表示，本周有二波鋒面接力報到，各地易有短時強陣雨。momo購物網分享，雷陣雨往往雨勢大並伴有強風雷擊，不怕翻傘、輕巧便攜、防風又遮雨的「大傘面折傘」為近期熱銷首選；還有可狹縫開傘、反向內收雨水的「反向傘」讓車內不再濕答答，更是開車族的救星。熱賣款如「雨傘王BigPurple大紫27吋自動折傘」，防潑水傘布水珠不易停留、霧面防滑握把一鍵開收；晴雨兩用的「富雨洋傘極輕羽量級自動傘」，玻璃纖維傘骨不怕強風，90g超細傘身輕巧便攜；「RainCity自動反向傘」，120公分僅390g超輕量，反向收傘雨水不滴落；「Lufy極度抗曬黑膠晴雨反向傘」，十骨鋁合金傘架抗強風不吹翻，大傘面3人也適用。

許多騎車族則偏好包覆性高的「二截式雨衣」，以防止雨水滲漏。momo購物網根據站上銷售觀察，消費者在選購時除了反光設計為安全性必備要素，穿著時間增加也讓內層透氣舒適、潮流時尚的款式備受青睞。人氣商品如「WOLF WALKERS兩件式雨衣」，立體防水領口雨水不易滲漏，立體帽簷防止遮蓋視野；「STAR CANDY時尚潮流雨衣」，迷彩藍綠、櫻花粉、藕粉等多款時尚色任選，雨天騎車也能魅力無限；「OutPerform終結者斜開兩截式風雨衣」，斜開式雙層擋雨、三重袖口防水度再升級；「OutPerform去去雨水走雙拉鍊兩截式風雨衣」，雙拉鍊斜開急速穿脫，內層尼網材質舒適不黏身。

為保護愛鞋不被水浸濕，長筒的防雨鞋套、防水噴霧也是雨天外出必備法寶，熱銷款包括「KINYO防雨鞋套－磨砂白」，立體紋路鞋底加強防滑效果，可水洗、折疊，收納不占空間；「安瑟黑色長筒防水雨鞋套」，拉鍊內扇形防水層加強防護不滲水，1.7公分鞋底包邊設計不易開口進水；「DOHO德系工藝頂級防水噴霧」，奈米複合樹脂形成微小纖毛結構，撥開水珠、不阻塞透氣表面；「Crep Protect奈米科技抗污防水噴霧」，多家知名運動品牌指定聯名，一噴即形成透氣護膜，強力抵抗髒污雨水。