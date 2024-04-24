(G)I-DLE成員舒華辣秀美腿！接力宋智雅成台灣女鞋代言人

韓國女團(G)I-DLE的台灣成員舒華真的好忙，吸金能力也不在話下，接連成為多個時尚品牌代言人，最新消息就是繼「單身即地獄」爆紅的宋智雅成為台灣女鞋D+AF的代言人。

成為品牌代言人的舒華也分享說「身邊有很多朋友買過D+AF鞋，因此留下深刻的印象，自己一穿也超喜歡！」在新款中特別喜歡銀色蝴蝶結交叉帶瑪莉珍運動鞋，覺得結合現在流行芭蕾風，穿上既帥氣又甜美！為了詮釋愛鞋的特色，舒華也不吝惜地在形象廣告中辣秀美腿，有著清純與性感魅力交織的面貌。而這款蝶結交叉帶瑪莉珍運動鞋，有著厚底鋸齒設計不僅展現防滑效果，更帶來厚實高度，搭配時能修飾比例。

韓國女團(G)I-DLE的台灣成員舒華吸金能力也不在話下，成為台灣女鞋D+AF的代言人。圖／D+AF提供

而新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH則透過全新編織鞋款，來迎接春夏交替的換季穿搭需求。像是一字帶楔型涼鞋，充滿女人味的一字帶設計與麻編楔型鞋底，不僅視覺凸顯纖細腳踝，更能拉長雙腿線條。如果想在造型上增添一抹熱情的島嶼情調，可以選擇穿上Toni夾腳多帶繞踝涼鞋，鮮豔亮橘色結合人字夾腳與綁帶繞踝等細節，捎來滿溢而出的奔放活力。另外，雙帶方釦厚底涼鞋，微寬鞋楦與鋸齒狀厚底呈現中性輕盈的輪廓，金屬釦環點綴繫帶，展現時髦摩登感之餘，更有隨興帥氣的探險精神。

新加坡時尚品牌CHARLES & KEITH透過全新編織鞋款，來迎接春夏交替的換季穿搭需求。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH 一字帶楔型涼鞋，2,190元圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH編織釦雙帶細跟鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

CHARLES & KEITH雙帶方釦厚底涼鞋，2,390元。圖／CHARLES & KEITH提供

D+AF金屬交叉帶厚底瑪莉珍鞋，1,880元。圖／D+AF提供