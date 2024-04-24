越捷航空增班台北往返富國島 7月1日起每週達11班

越捷航空今天宣布，將增加台北往返越南富國島航班，7月1日起，每週由目前7班增至11班。

越捷航空發布新聞稿，7月1日起，越捷航空增加台北-富國島航班，每週往返從目前7班增為11班。台北前往富國島新航班為每週一、三、五、日，於下午4時起飛，越南時間傍晚6時40分抵達富國島；回程航班自富國島起飛，於當地時間上午9時50分飛往台北，下午2時30分抵達桃園國際機場。

另外，6月13日起，越捷也將增加韓國首爾與富國島間的直飛航班，從每天2班增加至每天3班。

越捷目前營運從台北、高雄、台中往返越南胡志明市、河內及台北往返富國島直飛航班，航程都在4小時內。

富國島是越南最大的島嶼，被譽為越南的「珍珠島」，以其迷人海灘、清澈海水、壯麗日落景色、著名地標聞名，例如：太陽世界自然公園（Sun WorldHon Thom）擁有世界最長跨海纜車、富國島白沙灘（Sao Beach）又被喻為牛奶海灘，旅客可享30天的免簽證。