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雞、鴨、鵝的羽族對決 30家爭「市場第一攤」

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
今年以雞、鴨、鵝的「市場羽族對決」為評比主題。圖／台北市市場處提供
今年以雞、鴨、鵝的「市場羽族對決」為評比主題。圖／台北市市場處提供

台北傳統市場節將於5月4日、5日花博登場，今年以雞、鴨、鵝的「市場羽族對決」為評比主題，分為「原形美食」、「創意加工」兩組，邀集近30攤傳統市場名單參賽，今天記者會便邀請15家參賽攤商。市場處表示，活動當天推出50元銅板優惠價，以及八折消費券限量販售。

市場處長陳庭輝說，「天下第一攤」至今已辦理16屆，評選出許多膾炙人口的名攤，並協助傳統市場建立口碑，這次以雞、鴨、鵝等傳統市長中常見的熟禽料理評比。

他介紹，「原形美食組」包含三度入選天下第一攤的永吉市場「永吉上品香」、已傳承三代的北投市場－滑嫩果凍雞「北投齊雞」。創意加工組則有已營業超過半世紀的南門市場「億長御坊」，以及中崙市場「顏氏肉骨茶」等。

同時，今年首度加入茄芷袋指標的認證，100%由民眾參與評選，並從中發掘每年度的台北傳統市場採購指南，讓用心經營、真材實料的攤商有另一個曝光的機會，同時強調除了天下第一攤主題競賽外，市場內多元的特色、新鮮的商品，以及攤商的人情味也不容忽視。

台北傳統市場節活動，推出許多優惠價，一次購入台北傳統市場經典名攤美食，現場另有多項優惠、親子互動、集章等活動，民眾一同體驗台北傳統市場魅力。

「天下第一攤」至今已辦理16屆，評選出許多膾炙人口的名攤，並協助傳統市場建立口碑。圖／台北市市場處提供
「天下第一攤」至今已辦理16屆，評選出許多膾炙人口的名攤，並協助傳統市場建立口碑。圖／台北市市場處提供

傳統市場 攤商 美食

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