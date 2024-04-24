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下大雨？穿RAINS就好啊！雷雨周間風格對策 這裡有解

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
灰藕紫透膚輕薄防水長版外套，8,580元。圖／RAINS提供
灰藕紫透膚輕薄防水長版外套，8,580元。圖／RAINS提供

下雨天總是讓心情煩悶，除了交通不便，降溫、濕冷，都讓衣服穿著難以選擇。時尚品牌RAINS今年推服飾與包款新品，新品包留品牌的簡約設計風格，並結合多口袋、輕薄、防風，勢必成為本周的雷雨周間風格對策。

本季RAINS推出多款新品包含翻領多口袋休閒外套、異材質毛毛拼接背心、舖棉連帽背心外套，以及透膚輕薄防水防風外套；其中翻領多口袋輕薄外套將滿足多口袋收納的戶外機能需求，透膚輕薄防水防風長版外套適合微雨的情況下、空出雙手，展現更靈活的動作可能；此外舖棉連帽背心則有連帽設計抵抗小雨，小跑步或快走，展現春夏的輕快活力。

長方形的輕量防水捲蓋後背包 ，可防撥水，收納大容量如筆電、筆記本或隨身小物，訂價5,980元，而輕量防水單肩斜背包則可肩背或側背，無論在城市街道或山林小徑間，將小物隨身收納。而無論是包款或衣物，多並具備和風藍、地球綠水洗雲灰與灰藕紫等多種配色，色彩粉嫩、不飽和而輕快，輕鬆融入環境，和微風、濡濕、地球一起共存。下雨天？穿RAINS就好！

經典黑輕量防水迷你捲蓋後背包，4,680元。圖／RAINS提供
經典黑輕量防水迷你捲蓋後背包，4,680元。圖／RAINS提供
灰藕紫防水大帽沿漁夫帽，1,080元。圖／RAINS提供
灰藕紫防水大帽沿漁夫帽，1,080元。圖／RAINS提供
地球綠透膚輕薄防水外套，7,680元。圖／RAINS提供
地球綠透膚輕薄防水外套，7,680元。圖／RAINS提供
RAINS 2024春夏推出多款新品衣物、包款，以防風、防撥水的輕便物料打造，輕鬆融入山林或都會，晴日或濡濕雨天的不同環境。圖／RAINS提供（合成圖）
RAINS 2024春夏推出多款新品衣物、包款，以防風、防撥水的輕便物料打造，輕鬆融入山林或都會，晴日或濡濕雨天的不同環境。圖／RAINS提供（合成圖）

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