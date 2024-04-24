下大雨？穿RAINS就好啊！雷雨周間風格對策 這裡有解

下雨天總是讓心情煩悶，除了交通不便，降溫、濕冷，都讓衣服穿著難以選擇。時尚品牌RAINS今年推服飾與包款新品，新品包留品牌的簡約設計風格，並結合多口袋、輕薄、防風，勢必成為本周的雷雨周間風格對策。

本季RAINS推出多款新品包含翻領多口袋休閒外套、異材質毛毛拼接背心、舖棉連帽背心外套，以及透膚輕薄防水防風外套；其中翻領多口袋輕薄外套將滿足多口袋收納的戶外機能需求，透膚輕薄防水防風長版外套適合微雨的情況下、空出雙手，展現更靈活的動作可能；此外舖棉連帽背心則有連帽設計抵抗小雨，小跑步或快走，展現春夏的輕快活力。