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姊的包！「淚之女王」、蔡依林都在揹Valentino Locò

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Valentino品牌大使蔡依林配戴Valentino Garavani Locò系列包。圖／摘自藝人IG @jolin_cai
Valentino品牌大使蔡依林配戴Valentino Garavani Locò系列包。圖／摘自藝人IG @jolin_cai

近來熱播的韓劇「淚之女王」中，由韓國女演員金智媛飾演的財閥千金「洪海仁」的穿搭造型無疑是該劇的一大看點。在劇中，多次可見金智媛穿著范倫鐵諾（VALENTINO）服裝與包包，例如她在第一次現身擔任QUEENS百貨時，見以整套Pink PP套裝搭配Valentino Garavani Locò包，展現富家千金的高貴。而在第二集金智媛與到醫院詢問病情時，拎的黑色Valentino Garavani Locò水晶裝飾包，則以低調奢華的設計顯出她職場女強人的風範。

Valentino Garavani Locò包採用鮮明俐落的線條勾勒出方正的輪廓，並採用光滑精緻的小牛皮，以精巧柔順的皮革工藝製作，搭配VLogo Signature金屬標誌，搭配可拆除金屬鍊及皮革的雙肩帶設計成為新一代IT包款，並有多種色彩和尺寸可供選擇，提供不同場合的造型需求，除了成為熱門韓劇主角穿搭首選，近期也成為許多女星與時尚潮人鍾愛的包款，包括Valentino品牌代言人蔡依林就將黑色與白色Valentino Garavani Locò包款帶到巴黎旅遊，時尚名媛孫芸芸也在社群上，為黑色Valentino Garavani Locò包可手提亦可肩背的百搭設計做出完美的示範。

LOCÒ SMALL SHOULDER BAG IN CALFSKIN象牙白色款，84,500元。圖／Valentino提供
LOCÒ SMALL SHOULDER BAG IN CALFSKIN象牙白色款，84,500元。圖／Valentino提供
侯佩岑使用Valentino Garavani Locò系列包。圖／摘自藝人IG @houpatty
侯佩岑使用Valentino Garavani Locò系列包。圖／摘自藝人IG @houpatty
LOCÒ SMALL SHOULDER BAG IN CALFSKIN黑色款，84,500元。圖／Valentino提供
LOCÒ SMALL SHOULDER BAG IN CALFSKIN黑色款，84,500元。圖／Valentino提供
Valentino品牌大使蔡依林揹Valentino Garavani Locò系列包。圖／摘自藝人IG @jolin_cai
Valentino品牌大使蔡依林揹Valentino Garavani Locò系列包。圖／摘自藝人IG @jolin_cai
孫芸芸配戴Valentino Garavani Locò系列包。圖／摘自藝人IG @aimeeyunyunsun
孫芸芸配戴Valentino Garavani Locò系列包。圖／摘自藝人IG @aimeeyunyunsun
金智媛另一造型則以簡約俐落的套裝，搭配黑色Valentino Garavani Locò水晶裝飾包款亮相，詮釋職場女強人風範。圖／翻攝自Netflix
金智媛另一造型則以簡約俐落的套裝，搭配黑色Valentino Garavani Locò水晶裝飾包款亮相，詮釋職場女強人風範。圖／翻攝自Netflix
金智媛以Pink PP套裝搭配Valentino Garavani Locò包 ，彰顯他富家千金的高貴形象。圖／翻攝自Netflix
金智媛以Pink PP套裝搭配Valentino Garavani Locò包 ，彰顯他富家千金的高貴形象。圖／翻攝自Netflix
LOCÒ SMALL SHOULDER BAG小牛皮革配珠寶LOGO款，11萬4,000元。圖／Valentino提供
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千金

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