姊的包！「淚之女王」、蔡依林都在揹Valentino Locò

姊的包！「淚之女王」、蔡依林都在揹Valentino Locò
近來熱播的韓劇「淚之女王」中，由韓國女演員金智媛飾演的財閥千金「洪海仁」的穿搭造型無疑是該劇的一大看點。在劇中，多次可見金智媛穿著范倫鐵諾（VALENTINO）服裝與包包，例如她在第一次現身擔任QUEENS百貨時，見以整套Pink PP套裝搭配Valentino Garavani Locò包，展現富家千金的高貴。而在第二集金智媛與到醫院詢問病情時，拎的黑色Valentino Garavani Locò水晶裝飾包，則以低調奢華的設計顯出她職場女強人的風範。
Valentino Garavani Locò包採用鮮明俐落的線條勾勒出方正的輪廓，並採用光滑精緻的小牛皮，以精巧柔順的皮革工藝製作，搭配VLogo Signature金屬標誌，搭配可拆除金屬鍊及皮革的雙肩帶設計成為新一代IT包款，並有多種色彩和尺寸可供選擇，提供不同場合的造型需求，除了成為熱門韓劇主角穿搭首選，近期也成為許多女星與時尚潮人鍾愛的包款，包括Valentino品牌代言人蔡依林就將黑色與白色Valentino Garavani Locò包款帶到巴黎旅遊，時尚名媛孫芸芸也在社群上，為黑色Valentino Garavani Locò包可手提亦可肩背的百搭設計做出完美的示範。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言