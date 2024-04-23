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七彩iPad終於要來了？！蘋果將於台灣時間5月7日晚上10點舉辦線上發表會

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
蘋果官網突襲宣布將於台北時間5月7日晚上10點舉辦特別活動。圖／摘自蘋果官網
蘋果官網突襲宣布將於台北時間5月7日晚上10點舉辦特別活動。圖／摘自蘋果官網

從上個月大家就心心念念、一直期待的蘋果春季發表會，終於要正式登場了！蘋果官網突襲宣布將於台北時間5月7日晚上10點舉辦特別活動，主視覺除了有五彩繽紛的色彩，還加上一支在手中靈活旋轉的Apple Pencil，蘋果難得如此具象的將產品直接呈現在活動主題上，看來除了大家期待已久的新款iPad應該會在這次發表會上推出令大家眼睛一亮的繽紛色彩，全新Apple Pencil也可能會有讓人驚喜的新功能。

根據先前外媒預測，這次可能推出配備M3晶片、OLED螢幕的11/13吋iPad Pro，以及配備M2晶片，可能會有10.9/12.9吋機型的iPad Air，仔細看畫面中的彩色蘋果有綠色、黃色、橘色、粉色、藍色、紫色超多色彩，選擇困難患者現在可以先開始想要挑什麼顏色了。

患者 綠色 驚喜

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