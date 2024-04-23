每道都好吃 「采采食茶餐廳」全新春季套餐登場

由高級時裝「夏姿．陳（Shiatzy Chen）」創辦人王陳彩霞一手打造的采采食茶餐廳（CHA CHA THÉ CUISINE），於2023年榮獲《米其林指南》新入選餐廳肯定，今年春天以精益求精的態度，由新生代主廚呂柏翰（Louis）自日常料理擷取靈感，以令人意想不到的風味組合與精湛廚藝，結合山珍與海味，推出全新春季菜單，每人每套2,680元＋10%。

CHA CHA THÉ CUISINE主廚呂柏翰（Louis）。記者吳致碩／攝影

呂柏翰主廚首先以4種開胃小點「炭烤花枝/芒果青/香茅」、「田雞腿/迷迭香/香蜂草」、「法式吐司/海膽/檸檬醬/拜雍火腿」、「海儷魚/柚子/海葡萄」，依序揭開套餐序幕。不但每道小點都結構清晰、風味平衡，在溫度的安排上，也別具巧思。先以常溫的「炭烤花枝/芒果青/香茅」上陣，再逐漸將溫度提高，端出「田雞腿/迷迭香/香蜂草」與「法式吐司/海膽/檸檬醬/拜雍火腿」，最後再以沁涼低溫獻上清新的「海儷魚/柚子/海葡萄」，透過冰涼的清爽口感與來自柚子的微酸滋味，令人精神一振、胃口大開。

前菜「炭烤鮑魚/竹筍/花椒」以新鮮的活體南非鮑魚為原料，先將其敲軟再用奶油炭火燒烤，烤製過程中會撒上大紅袍花椒粉和淋上鮑魚肝醬，輔以切成小方丁的竹筍增加脆口感，最後加入的花椒，更具畫龍點睛之妙，一入口就有輕盈的花椒香氣四處奔竄，進一步引出炭烤鮑魚的鮮美，令人回味無窮。

炭烤鮑魚/竹筍/花椒。圖／采采食茶提供

「甘雕/海瓜子/白花椰泥/火腿清湯」的創作靈感來自清蒸魚，但呂柏翰使用以火腿與蔬菜熬製的清湯，以及用以椰漿、砂糖和椰肉製成的白花椰泥與海瓜子來搭配甘雕，讓食材與醬汁組合成溫潤柔美的春季序曲，相當療癒。

甘雕/海瓜子/白花椰泥/火腿清湯。圖／采采食茶提供

「桂丁雞/生蠔泡泡/水果玉米」將桂丁雞腿以桂皮、丁香等香料烹飪，搭配上以新鮮生蠔製作的海鮮泡泡與墨西哥辣椒水，輔以香甜的水果玉米，吃的時候雞肉辛香四溢，與清爽的海鮮泡泡達到互補，最終以水果玉米的甜美收尾，每一口都能品味到不同的風味層次，美味滿點。

桂丁雞/生蠔泡泡/水果玉米。圖／采采食茶提供

主菜「胡椒和牛酥皮派/紅酒醬汁」的創作靈感，來自街邊小吃胡椒餅，呂柏翰將澳洲和牛菲力與雞肉慕斯以薄切煙燻培根包裹，再覆以上有黑白芝麻的酥皮烤至酥脆，搭配上特製紅酒醬汁，吃起來豐厚不膩，胡椒的香氣更與肉香跟醬汁結合，形成悠長餘韻，令人驚喜。

胡椒和牛酥皮派/紅酒醬汁。圖／采采食茶提供

前甜點「金萱茶雪酪/馬鞭草/愛玉」將金萱茶製成雪酪，搭配上牛奶蜜棗丁、口感Q彈的桃膠、愛玉、金萱茶湯與馬鞭草，吃起來清涼滑潤，讓味蕾再度甦醒。

金萱茶雪酪/馬鞭草/愛玉。圖／采采食茶提供

甜點「百花蜂蜜蛋糕/山楂冰/檸檬醬」靈感來自古早味蛋糕和蜂蜜蛋糕，搭配山楂冰、檸檬醬與蜂蜜脆餅，不但在視覺上美不勝收，在風味方面，更以多層次口感帶出濃郁的蜂蜜香氣與檸檬的微妙氣息，十分舒心。

百花蜂蜜蛋糕/山楂冰/檸檬醬。圖／采采食茶提供

采采食茶餐廳這次的春季套餐，從開胃小點、前菜、主菜到甜點，每一道都相當精彩，不但香氣迷人、風味均衡，在擺盤與美感方面也幾乎無可挑剔，感受得到主廚呂柏翰的用心，也讓人對他未來的創作，充滿期待。