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時尚結合藝術成當代顯學 攻佔火車站辦攝影展、吸睛沉浸式表演

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
Moncler日前選在米蘭中央火車站，舉辦了名為「一場夢想的邀約」的攝影展。圖／Moncler提供
Moncler日前選在米蘭中央火車站，舉辦了名為「一場夢想的邀約」的攝影展。圖／Moncler提供

時尚與藝術結合，早就是當前顯學，因此Moncler日前選在米蘭中央火車站，舉辦了名為「一場夢想的邀約」的攝影展。而Golden Goose則在威尼斯雙年展期間舉辦「HAUS of Dreamers」體驗活動，邀請來自不同創作背景、領域各異的藝術家，沉浸式感受精彩表演。

Moncler的「一場夢想的邀約」展覽由Jefferson Hack策劃、Jack Davison掌鏡，讓米蘭中央火車站化身為世界上其中一個最大型的公共畫廊。 為此，Moncler還找來法國街頭藝術家JR打造的最新藝術裝置「生命誕生（La Nascita）」就坐落在車站的心臟地帶。而且從古典風格的內部到列車月台上，都能看到Jack Davison所拍攝的各領域先鋒、夢想家的肖像。雖然展覽目前已經結束，不過留下的影像與空間氛圍，仍舊吸引著藝術愛好者的目光。

阿根廷視覺藝術家Andrés Reisinger 傾心打造的「夢境空間」。圖／Golden Goose提供
阿根廷視覺藝術家Andrés Reisinger 傾心打造的「夢境空間」。圖／Golden Goose提供

同為義大利品牌的Golden Goose也不落人後，在發源地打造了全球文化平台「HAUS」，因此開幕之際，邀請了四位來自視覺、雕塑、繪畫與歌唱藝術家，帶來沉浸式體驗。雕塑家Fabio Viale利用大理石柱重現威尼斯經典Briccole橡木樁，烈火肆意燃燒著，藉此來向文化遺產致敬。年輕歌手Mia Lailani則把R&B、流行、嘻哈、拉丁等多種風格融合在一起，配合富有實驗性的DJ節拍和引人入勝的視覺效果，讓現場氛圍猶如音樂、故事和夢想交織的奇妙世界。

從古典風格的內部到列車月台上，都能看到Jack Davison所拍攝的各領域先鋒、夢想家的肖像。圖／Moncler提供
從古典風格的內部到列車月台上，都能看到Jack Davison所拍攝的各領域先鋒、夢想家的肖像。圖／Moncler提供

Moncler「一場夢想的邀約」展覽，讓米蘭中央火車站化身為世界上其中一個最大型的公共畫廊。圖／Moncler提供
Moncler「一場夢想的邀約」展覽，讓米蘭中央火車站化身為世界上其中一個最大型的公共畫廊。圖／Moncler提供

Golden Goose在威尼斯雙年展期間舉辦「HAUS of Dreamers」體驗活動。圖／Golden Goose提供
Golden Goose在威尼斯雙年展期間舉辦「HAUS of Dreamers」體驗活動。圖／Golden Goose提供

雕塑家Fabio Viale利用大理石柱重現威尼斯經典Briccole橡木樁，烈火肆意燃燒著，藉此來向文化遺產致敬。圖／Golden Goose提供
雕塑家Fabio Viale利用大理石柱重現威尼斯經典Briccole橡木樁，烈火肆意燃燒著，藉此來向文化遺產致敬。圖／Golden Goose提供

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