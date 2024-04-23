Bape聯手Globe-Trotter打造行李箱 招牌迷彩圖案上身要價破10萬

潮流品牌A Bathing Ape（Bape）又一聯名話題之作，找來百年歷史的英國奢華行李裝備品牌Globe-Trotter合作，結合招牌迷彩圖案，打造限定手提箱與行李箱，要價破10萬元，十分考驗鐵粉的接受度。

聯名系列採用Globe-Trotter知名的硫化纖維紙板精心手工製作，並配有黑色皮革釦帶和邊角設計。Bape認為這次合作是傳統技術與現代美學結合的最好例證。其中最受矚目的就是以ABC CAMO迷彩綠裝飾的四輪行李箱，提供潮流旅人所需功能和風格，這系列還配有一個精緻的大尺寸登機箱，採用醒目ABC CAMO迷彩藍點綴。而帶有一絲女性氣質的ABC CAMO迷彩粉London Square硬箱款，更是不容錯過。而且聯名系列每件單品都飾有專屬行李牌，靈感來自Ape Head 設計，重新定義奢華旅行的高端配備。

RIMOWA以季節限定配色受到消費者喜愛的Essential系列行李箱，端出了全新Mint薄荷綠和Papaya假日橙配色。圖／RIMOWA提供

另外，RIMOWA旗下以季節限定配色受到消費者喜愛的Essential系列行李箱，也端出了全新Mint薄荷綠和Papaya假日橙配色。這系列從手把、拉鍊，以至徽章和滾輪底托，打造箱身一致色彩效果，相襯每個細節。靈感來自夏季公路旅行，以所見的木瓜雕像和薄荷冰淇淋甜筒為特色，並分別提供三種款式選擇。另外還備有Personal Cross-body中性硬殼斜背袋，利用白色搭配薄荷綠色調，採用與Essential系列相同的溝槽聚碳酸酯製成，還有薄荷綠色織帶和相襯的皮革內裝。

A Bathing Ape聯名Globe-Trotter系列四輪行李箱， 13萬7,700元。圖／A Bathing Ape提供

A Bathing Ape聯名Globe-Trotter系列登機箱，10萬5,500元。圖／A Bathing Ape提供