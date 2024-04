用12杯調酒巡遊 人氣餐酒館推出環遊世界微醺特調

號稱台北最強告白製造機Speakeasy餐酒Bar品牌「 P.S. I Love You Bar & Bistro」在迎來三週年慶之際,推出全新酒單「環遊世界微醺特調」系列,精選歐洲、美洲、亞洲12個城市,以在地人文風情出發,融合當地城市記憶元素,調製出層次豐富與色彩繽紛的特色微醺特調。

本次全新微醺特調系列精選世界各大著名城市,包含以愛聞名的時尚之都法國巴黎、古典文明的起源城鎮羅馬、夜光之城拉斯維加斯、熱情海濱泰國芭達雅,還有福爾摩沙之稱的台灣等,12杯均緊扣每一座城市的在地文化,透過不同果實、香料如實還原旅遊記憶。

代表巴黎的調酒「拿破崙加冕」以法國羅浮宮名畫「拿破崙加冕」為發想。1804年加冕時的拿破崙穿金色蜜蜂天鵝絨披風,頭戴月桂金葉王冠,故使用了蜂蜜與杏仁等材料融合,而金色酒體加上月桂葉點綴,重新詮釋了拿破崙的形象。

代表東京的調酒「神域與人間之結界」使用木質調的威士忌與檜木搭配創造出木神社木製建築的風味想像、焙茶與梅子平衡整體風味並且刻劃出深刻的日本風情。代表台灣的調酒「你好,台灣」使用台灣在地產物的元素,如西瓜、九層塔、咖啡等融合。並佐以吃粥時會搭配的脆瓜作為裝飾物來呼應調酒,並也讓喝到這杯調酒的客人,更能認識台灣傳統代代相傳的獨特小點。

搭配此次環遊世界旅行系列的主題,P.S. I Love You Bar & Bistro更是於疫情後首次回歸寄信服務,提供旅行明信片給來店的旅人,在社群或通訊軟體便利的年代,P.S. I Love You Bar & Bistro仍堅信帶著溫度的手寫明信片所傳遞的緩慢、深刻且不可替代的真摯情感。