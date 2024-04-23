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用12杯調酒巡遊 人氣餐酒館推出環遊世界微醺特調

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
P.S. I Love You Bar & Bistro」於品牌三週年慶之際，推出全新酒單「環遊世界微醺特調」系列。圖／P.S. I Love You Bar & Bistro提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
P.S. I Love You Bar & Bistro」於品牌三週年慶之際，推出全新酒單「環遊世界微醺特調」系列。圖／P.S. I Love You Bar & Bistro提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

號稱台北最強告白製造機Speakeasy餐酒Bar品牌「 P.S. I Love You Bar & Bistro」在迎來三週年慶之際，推出全新酒單「環遊世界微醺特調」系列，精選歐洲、美洲、亞洲12個城市，以在地人文風情出發，融合當地城市記憶元素，調製出層次豐富與色彩繽紛的特色微醺特調。

本次全新微醺特調系列精選世界各大著名城市，包含以愛聞名的時尚之都法國巴黎、古典文明的起源城鎮羅馬、夜光之城拉斯維加斯、熱情海濱泰國芭達雅，還有福爾摩沙之稱的台灣等，12杯均緊扣每一座城市的在地文化，透過不同果實、香料如實還原旅遊記憶。

代表巴黎的調酒「拿破崙加冕」以法國羅浮宮名畫「拿破崙加冕」為發想。1804年加冕時的拿破崙穿金色蜜蜂天鵝絨披風，頭戴月桂金葉王冠，故使用了蜂蜜與杏仁等材料融合，而金色酒體加上月桂葉點綴，重新詮釋了拿破崙的形象。

代表東京的調酒「神域與人間之結界」使用木質調的威士忌與檜木搭配創造出木神社木製建築的風味想像、焙茶與梅子平衡整體風味並且刻劃出深刻的日本風情。代表台灣的調酒「你好，台灣」使用台灣在地產物的元素，如西瓜、九層塔、咖啡等融合。並佐以吃粥時會搭配的脆瓜作為裝飾物來呼應調酒，並也讓喝到這杯調酒的客人，更能認識台灣傳統代代相傳的獨特小點。

搭配此次環遊世界旅行系列的主題，P.S. I Love You Bar & Bistro更是於疫情後首次回歸寄信服務，提供旅行明信片給來店的旅人，在社群或通訊軟體便利的年代，P.S. I Love You Bar & Bistro仍堅信帶著溫度的手寫明信片所傳遞的緩慢、深刻且不可替代的真摯情感。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

代表巴黎的調酒「拿破崙加冕」。圖／P.S. I Love You Bar & Bistro提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
代表巴黎的調酒「拿破崙加冕」。圖／P.S. I Love You Bar & Bistro提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
代表台灣的調酒「你好，台灣」。圖／P.S. I Love You Bar & Bistro提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
代表台灣的調酒「你好，台灣」。圖／P.S. I Love You Bar & Bistro提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
代表東京的調酒「神域與人間之結界」。圖／P.S. I Love You Bar & Bistro提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
代表東京的調酒「神域與人間之結界」。圖／P.S. I Love You Bar & Bistro提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

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