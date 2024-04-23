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身分證對中513、514三碼 星級飯店自助餐「4人同行1人免費」
台北新板希爾頓酒店5月1日起全館推出孝親系列優惠活動，其中最有趣的是二樓「悅．市集」自助餐廳推出的「身分證對對碰」，只要對中513、514三碼數字，用餐即享四人同行一人免費。該餐廳並於5月11日、12日加碼端出限定料理如「厚切戰斧豬排」、「孜然烤羊排」、「肥美烤生蠔」等異國美饌。
孝親系列從大廳酒吧「SociAbility逸廊」開始，推出母親節限定蛋糕「溫馨的愛」，將新鮮水蜜桃內餡製成果凍，搭配烏龍茶蛋糕體，外層絲滑慕斯則是由白巧克力、水蜜桃甜酒和鮮奶油完美融合，層次清爽迷人每顆7吋售價1,280元、5月6日前預購可享85折優惠。此外，5月6日至12日期間，於逸廊消費、凡同桌有媽媽身份並消費滿520元，即免費招待主廚特製小蛋糕。
二樓「Market Flavor 悅．市集全日自助餐廳」則再推身分證碰碰對優惠活動。三樓「Qing Ya 青雅中餐廳」，應景端出十人份豪華桌菜，每桌21,800元起，另外也可選擇搭配青雅必吃招牌「嫣紅鵝二吃」桌菜饗宴，每桌26,800元起。凡於5月4～5日、11～12日享用指定桌菜方案，皆贈母親節特製蛋糕乙顆。
此外，5月12日母親節當日另有聯合餐飲及住房推出限定活動，凡於館內指定餐廳逸廊及悅市集消費單筆3,000元以上、或是住房之希爾頓鑽卡會員，同行者中有媽媽身份，即可免費獲得價值千元的「浪漫擴香永生花禮」。永生花禮由希爾頓花坊手工打造，不僅可噴灑香水作為擴香使用，也為室內空間妝點美好氛圍。數量有限，贈完為止。
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