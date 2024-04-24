日本「teamLab共創！未來園」今夏重磅來台 超人氣作品大公開

隨著手機、3C設備越來越主打功率效能，電池的續航力也成了消費者選擇相關商品時，作為重要的參考指標之一，然而一般常見的行動電源電量較少，且通常不支援充筆電，或者僅支援單一系統的快充，品質參差雜亂，安全性較無保障，即便找到有大廠背書、檢驗合格的行動電源，沒有搭配支援快充的充電線，也無法滿足消費者的需要，該如何找到兩全其美的最佳組合，變成了網路上的熱議話題。

2024-04-24 10:00