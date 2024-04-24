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日本「teamLab共創！未來園」今夏重磅來台 超人氣作品大公開

聯合新聞網／ 聯合數位文創
“teamLab 共創！未來園”, 國立臺灣科學教育館，台北 © teamLab 。圖／聯合數位文創提供
“teamLab 共創！未來園”, 國立臺灣科學教育館，台北 © teamLab 。圖／聯合數位文創提供

繼2022《teamLab未來遊樂園&與花共生的動物們》在台創下30萬人口碑佳績，將日本現正於沖繩展出的作品引進，打造全新展覽來台，展覽由teamLab與台灣主辦方聯合數位文創再度攜手合作，以沉浸式互動的形式，讓每一位體驗者都能成為展覽的創作元素之一。

本次共展出10件作品，透過巧妙的空間設計，打造大場域沉浸感，並透過色彩繽紛、絢麗的景緻，讓體驗者倘佯蔚藍海洋、恣意於空中翱翔，甚至化身太陽光能，以溜滑梯的形式培育水果園，極富教育與環境寓意，其中作品《彩繪飛翔》可以體驗飛機、蝴蝶或老鷹在天空自在翱翔，鳥瞰城市的高空視角，運用多元視角重新欣賞世界，整個展覽宛若生生不息的自然生態，不僅瞬息萬變，場景迷幻綺麗，每一次造訪都有嶄新收穫，同時在「彩繪工廠」還可以將自己所描繪的圖案印製成徽章，將美好的一角帶回留念，今年6月14日起，我們將敞開「teamLab共創！未來園 台北」大門，邀請民眾入場體驗恣意創作、玩耍！

展覽於4月24日起正式於udn售票網開放預售，預售優惠單人票390元、預售雙人套票750元、預售三人套票1120元，4月30日起開放全通路預售購買，優惠僅到6月13日，更多展覽資訊敬請依展覽官方網站、官方FB、IG公告內容為主。

展覽資訊 彩繪 遊樂園

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