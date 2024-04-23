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7-ELEVEN快閃購、集點推「貓貓蟲咖波」10週年生日慶活動！逾30款限定新品粉絲快衝

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
支持在地文創，7-ELEVEN全店精品快閃購、集點自5月1日下午3點起推「貓貓蟲咖波」10週年生日慶活動。圖／7-ELEVEN提供
支持在地文創，7-ELEVEN全店精品快閃購、集點自5月1日下午3點起推「貓貓蟲咖波」10週年生日慶活動。圖／7-ELEVEN提供

7-ELEVEN支持在地文創，藉由最受消費者喜愛的全店集點活動，祝福在地超人氣社群IP「貓貓蟲咖波」10週年生日快樂，自5月1日下午3點起於全台超過6,900家門市推出「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動，與4大品牌深入辦公、家飾、外出、寵物4大生活需求，開發逾30款限定話題新品，打造全台最便利的貓貓蟲咖波選品店服務，肉肉們務必準時手刀衝一波！

近年來7-ELEVEN與像貓又像蟲的「貓貓蟲咖波」合作無數，從主題肖像店到節慶驚喜福袋，藉由豐富多元合作模式支持在地藝術家，創新生活體驗、引爆生活話題。5月再度攜手合作，推出全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動，全系列商品使用「貓貓蟲咖波」10週年限定環島探險圖素開發限定新品，主角咖波及好友狗狗、人氣奶泡貓、作者亞拉也加入其中，部分周邊商品更攜手在地安全帽品牌Nikko HELMETS、3C周邊專門店犀牛盾、韓國人氣香氛cocodor、美國戶外包袋專家OUTDOOR，開發獨家好入手、最低下殺市價3.8折起的超值加價購周邊新品。快閃購自5月1日下午3點起至5月12日登場，集點活動自5月13日下午3點起開跑。

7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動中，推薦療癒系辦公、家飾佈置系列必買、三合一功能的「限量多功能收納大公仔」，可當公仔擺飾、置物盒、衛生紙盒，公仔重量約3公斤份量感十足；與cocodor聯名開發的「限量立體公仔香氛擴香瓶」，為居家空間增添香氛，也能裝飾擺飾；「限量魔豆盆栽」可收納雜物，也能栽種植物；「限量造型積木音樂盒」可以手作DIY，搭配悅耳的曲目You Are My Sunshine，滿足視覺、觸覺、聽覺三重饗宴；「限量LED壓克力小夜燈」可當居家擺飾，也能當小夜燈讓粉絲安心入睡。

不僅如此，7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動，因應外出生活情境開發「限量304不鏽鋼雙層吸管杯」，搭配可愛造型吸管防塵套超加分；「限量立體造型電源供應器」支援QC3.0高速充電及USB/Type C雙重模式，隨附收納袋，輕鬆好攜帶；「限量Outdoor多功能後背包、單肩包」咖波大臉設計，外出可愛又療癒；「限量犀牛盾AquaStand不鏽鋼保溫瓶、固架MAX與固架O手機支架」，均為MagSafe兼容可作為支架使用，強力磁吸設計安全又穩固，居家外出使用都方便。

為了滿足萌寵商機，寵物系列推薦「限量寵物牽繩背包」、「限量木架寵物陶瓷碗」、「限量罐頭造型寵物墊」等全新商品，為毛小孩居家、外出生活情境增添生活儀式感。

●附註：詳細活動內容以門市、APP公告為準。

7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量LED壓克力小夜燈」，共有咖波款、狗狗款等2款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+399元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+399元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量LED壓克力小夜燈」，共有咖波款、狗狗款等2款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+399元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+399元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量立體公仔香氛擴香瓶」，共有咖波款、狗狗款等2款，cocodor聯名香氛使用，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+599元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+599元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量立體公仔香氛擴香瓶」，共有咖波款、狗狗款等2款，cocodor聯名香氛使用，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+599元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+599元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量多功能收納大公仔」，3kg厚實質感大公仔，是公仔、置物盒也是衛生紙盒，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+999元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+999元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量多功能收納大公仔」，3kg厚實質感大公仔，是公仔、置物盒也是衛生紙盒，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+999元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+999元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月1日下午3點起於全台超過6,900家門市推出「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動，與4大品牌深入辦公、家飾、外出、寵物4大生活需求，開發逾30款限定話題新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN自5月1日下午3點起於全台超過6,900家門市推出「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動，與4大品牌深入辦公、家飾、外出、寵物4大生活需求，開發逾30款限定話題新品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品快閃購、集點推「貓貓蟲咖波」10週年生日慶活動滿足萌寵商機，寵物系列推薦「限量寵物牽繩背包」、「限量木架寵物陶瓷碗」、「限量罐頭造型寵物墊」等全新商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店精品快閃購、集點推「貓貓蟲咖波」10週年生日慶活動滿足萌寵商機，寵物系列推薦「限量寵物牽繩背包」、「限量木架寵物陶瓷碗」、「限量罐頭造型寵物墊」等全新商品。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量LED壓克力小夜燈」，共有咖波款、狗狗款等2款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+399元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+399元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量LED壓克力小夜燈」，共有咖波款、狗狗款等2款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+399元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+399元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量OUTDOOR多功能後背包」，共2款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+899元換購1款，約市價3.8折；5月13日下午3點起集滿6點+899元換購1款。「限量單肩包」共2款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+699元換購1款，約市價3.9折；5月13日下午3點起集滿6點+699元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量OUTDOOR多功能後背包」，共2款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+899元換購1款，約市價3.8折；5月13日下午3點起集滿6點+899元換購1款。「限量單肩包」共2款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+699元換購1款，約市價3.9折；5月13日下午3點起集滿6點+699元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量Nikko安全帽」，為咖波10週年紀念 X Nikko聯名款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+1,499元換購1款，約市價8.9折；5月13日下午3點起集滿6點+1,499元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量Nikko安全帽」，為咖波10週年紀念 X Nikko聯名款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+1,499元換購1款，約市價8.9折；5月13日下午3點起集滿6點+1,499元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量立體公仔香氛擴香瓶」，共有咖波款、狗狗款等2款，cocodor聯名香氛使用，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+599元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+599元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量立體公仔香氛擴香瓶」，共有咖波款、狗狗款等2款，cocodor聯名香氛使用，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+599元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+599元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量304不鏽鋼雙層吸管杯」，共4款隨機出貨，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+219元換購1款（款式隨機出貨）；5月13日下午3點起集滿6點+219元換購1款（款式隨機出貨）。「限量潮麻手提袋」共2款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+249元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+249元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量304不鏽鋼雙層吸管杯」，共4款隨機出貨，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+219元換購1款（款式隨機出貨）；5月13日下午3點起集滿6點+219元換購1款（款式隨機出貨）。「限量潮麻手提袋」共2款，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+249元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+249元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動，推薦療癒系辦公、家飾布置系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動，推薦療癒系辦公、家飾布置系列。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量造型積木音樂盒」，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+849元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+849元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量造型積木音樂盒」，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+849元換購1款；5月13日下午3點起集滿6點+849元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量AquaStand不鏽鋼保溫瓶」，共2款，MagSafe兼容，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+1,699元換購1款，約市價8.1折；5月13日下午3點起集滿6點+1,699元換購1款。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN全店「貓貓蟲咖波10週年生日慶！環島探險」快閃購、集點活動推出「限量AquaStand不鏽鋼保溫瓶」，共2款，MagSafe兼容，快閃購5月1日下午3點起至5月12日消費不限金額+1,699元換購1款，約市價8.1折；5月13日下午3點起集滿6點+1,699元換購1款。圖／7-ELEVEN提供

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