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朴寶劍華麗現身！ 上千粉絲擠爆Celine台北101走道
為歡慶CELINE台北101精品店開幕，CELINE全球品牌大使朴寶劍以及 NewJeans Danielle 已於昨晚傍晚抵達台灣，並於今日現身店上。台北101開店前就有粉絲在排隊等待，上千粉絲將三樓店舖前走道擠得水泄不通。
朴寶劍穿一襲銀色刺繡老虎紋開襟外套，搭配一身黑衣黑褲，手拿最新愛包Romy，在店門口和熱情粉絲揮手致意長達一分鐘，中間更細心照顧到在站在四樓的粉絲，緊接著就入店進行拍攝工作。
年僅18歲的NewJeans Danielle身材相當嬌小，穿一襲咖啡色短洋裝，露出修長纖細美腿，配新款TEEN CELINE VICTOIRE包亮相，和店外守候許久的粉絲打過招呼後在店內各處進行拍照。
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