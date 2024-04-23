朴寶劍華麗現身！ 上千粉絲擠爆Celine台北101走道

為歡慶CELINE台北101精品店開幕，CELINE全球品牌大使朴寶劍以及 NewJeans Danielle 已於昨晚傍晚抵達台灣，並於今日現身店上。台北101開店前就有粉絲在排隊等待，上千粉絲將三樓店舖前走道擠得水泄不通。

朴寶劍穿一襲銀色刺繡老虎紋開襟外套，搭配一身黑衣黑褲，手拿最新愛包Romy，在店門口和熱情粉絲揮手致意長達一分鐘，中間更細心照顧到在站在四樓的粉絲，緊接著就入店進行拍攝工作。