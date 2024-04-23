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朴寶劍華麗現身！ 上千粉絲擠爆Celine台北101走道

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Celine品牌大使朴寶劍現身台北101專賣店。記者孫曼/攝影
Celine品牌大使朴寶劍現身台北101專賣店。記者孫曼/攝影

為歡慶CELINE台北101精品店開幕，CELINE全球品牌大使朴寶劍以及 NewJeans Danielle 已於昨晚傍晚抵達台灣，並於今日現身店上。台北101開店前就有粉絲在排隊等待，上千粉絲將三樓店舖前走道擠得水泄不通。

朴寶劍穿一襲銀色刺繡老虎紋開襟外套，搭配一身黑衣黑褲，手拿最新愛包Romy，在店門口和熱情粉絲揮手致意長達一分鐘，中間更細心照顧到在站在四樓的粉絲，緊接著就入店進行拍攝工作。

年僅18歲的NewJeans Danielle身材相當嬌小，穿一襲咖啡色短洋裝，露出修長纖細美腿，配新款TEEN CELINE VICTOIRE包亮相，和店外守候許久的粉絲打過招呼後在店內各處進行拍照。

Celine台北101精品店全新開幕。圖/Celine提供
Celine台北101精品店全新開幕。圖/Celine提供
CELINE HOMME灰色柔軟牛皮革大型ROMY手袋 by CELINE HOMME，13萬元。圖/celine提供
CELINE HOMME灰色柔軟牛皮革大型ROMY手袋 by CELINE HOMME，13萬元。圖/celine提供
Celine品牌大使Danielle現身台北101專賣店。記者孫曼/攝影
Celine品牌大使Danielle現身台北101專賣店。記者孫曼/攝影

CELINE 台北101 粉絲

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