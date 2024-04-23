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世界閱讀日 博客來推「商業雜誌暢讀365天」
博客來電子書訂閱服務，訂戶數年增7成，面對不斷成長的數位閱讀需求，博客來在世界閱讀日宣布，電子書訂閱服務全面升級，強推「商業雜誌暢讀365天」方案，期望豐富訂戶的閱讀選擇，協助讀者快速掌握世界脈動。
博客來表示，此次方案10大商業雜誌全都蒐錄，最新商業雜誌周周更新，包含商業周刊、今周刊、天下雜誌、遠見雜誌、數位時代、經理人、MONEY錢、財訊雙週刊、職業棒球、CNN互動英語、GQ、VOGUE等各類人氣雜誌，逾1.6萬本書籍、雜誌暢意閱讀，最低每天不到3元。
博客來也說，自2022年推出電子書訂閱服務以來，總商品種類從數千多種擴增至1.6萬種，增加近2倍，帶動電子書訂戶數快速增長7成以上，綜觀博客來電子書在2024年第一季成長超過兩位數，其中商業理財類電子書營收成長最為突出，漲幅逾2成，反映出商業理財類的需求強勁。
博客來也觀察，訂戶尤其偏愛雜誌閱讀，為了滿足多元的分眾知識需求並提升訂戶體驗，陸續引入商業周刊、職業棒球、GQ、VOGUE等類型指標雜誌加入，透過訂閱服務，訂戶可藉其豐富書種滿足自己的閱讀偏好外，也可接觸其他不同類型的內容體驗、拓展自己不同的知識視野。
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