快訊

廣東「百年一遇」洪災4死10失蹤，暴雨仍在持續

嚇！花蓮餘震逾千起 全球地震3D圖驚見台灣疊成另類「台北101」

NBA／穆雷上演絕殺跳投 金塊落後20分大逆轉對戰湖人10連勝

聽新聞
test
0:00 / 0:00

世界閱讀日 博客來推「商業雜誌暢讀365天」

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
博客來推「商業雜誌暢讀365天」，一天不到3元，閱讀萬卷書。圖／博客來提供
博客來推「商業雜誌暢讀365天」，一天不到3元，閱讀萬卷書。圖／博客來提供

博客來電子書訂閱服務，訂戶數年增7成，面對不斷成長的數位閱讀需求，博客來在世界閱讀日宣布，電子書訂閱服務全面升級，強推「商業雜誌暢讀365天」方案，期望豐富訂戶的閱讀選擇，協助讀者快速掌握世界脈動。

博客來表示，此次方案10大商業雜誌全都蒐錄，最新商業雜誌周周更新，包含商業周刊、今周刊、天下雜誌、遠見雜誌、數位時代、經理人、MONEY錢、財訊雙週刊、職業棒球、CNN互動英語、GQ、VOGUE等各類人氣雜誌，逾1.6萬本書籍、雜誌暢意閱讀，最低每天不到3元。

博客來也說，自2022年推出電子書訂閱服務以來，總商品種類從數千多種擴增至1.6萬種，增加近2倍，帶動電子書訂戶數快速增長7成以上，綜觀博客來電子書在2024年第一季成長超過兩位數，其中商業理財類電子書營收成長最為突出，漲幅逾2成，反映出商業理財類的需求強勁。

博客來也觀察，訂戶尤其偏愛雜誌閱讀，為了滿足多元的分眾知識需求並提升訂戶體驗，陸續引入商業周刊、職業棒球、GQ、VOGUE等類型指標雜誌加入，透過訂閱服務，訂戶可藉其豐富書種滿足自己的閱讀偏好外，也可接觸其他不同類型的內容體驗、拓展自己不同的知識視野。

博客來 天下雜誌 電子書

延伸閱讀

響應世界閱讀日 桃園今起推「閱讀存摺」積點換好禮

世界閱讀日蘇貞昌念故事 自嘲「為國人服務抖掉不少頭髮」

讀墨電子書推不限品牌舊機換購活動 3,500元帶回全新mooInk S套組

五生肖富貴到老、兒孫有福！龍蛇健康佳、豬家庭美滿、「兩生肖」超會理財

相關新聞

全聯、超商60元便當「幸福餐盒」不用搶！1神招查時間數量：100%買到

農業部從去年開始與全聯、家樂福等量販商合作，推出銅板價60元的「幸福餐盒」，高CP值備受民眾好評，往往一上架就被掃購一空；自今年起又與全家、7-11超市合作，推出「超商版本餐盒」，一樣60元的佛心價，同樣一開賣即售罄，不過也因為太過熱銷，讓網友很苦惱總是買不到，發文求助，意外獲得超實用查詢方法。

Ralph Lauren北台灣首家頂級紫標專賣店進駐板橋 章廣辰、李函搶先帶逛！

繼去年台灣首間「The World of Ralph Lauren雷夫羅倫之家」落腳台南後，為了回應消費者期待，因此品牌進駐板橋大遠百，打造北台灣首家頂級紫標系列專賣店，提供完整包含Purple Label男裝、女裝及家居系列，完整體現Ralph Lauren的美式貴族風格。

「巨大膠囊快閃店」4月27日登陸華山！測命定咖啡 抽好禮

走進膠囊咖啡裡？這可不是夢。Nespresso限時打造「Nespresso咖啡晨飲室」，超大的巨型膠囊快閃店4月27日將...

世界閱讀日 博客來推「商業雜誌暢讀365天」

博客來電子書訂閱服務，訂戶數年增7成，面對不斷成長的數位閱讀需求，博客來在世界閱讀日宣布，電子書訂閱服務全面升級，強推「...

Nespresso華山限時打造巨大膠囊快閃店 免費喝咖啡、打卡再抽好禮

用一杯香濃咖啡開啟一天行程，已成為許多民眾早晨不可少的儀式感。而Nespresso在2022年在台推出Vertuo系列咖...

限定店才有！IKEA分店周年慶 必吃超Q芋頭餡熊寶包

芋頭控在哪裡？IKEA大台北地區的4家分店，4月24日至5月12日舉辦聯合周年慶，其他推出最萌Q的「熊寶包」，造行來自I...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。