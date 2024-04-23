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限定店才有！IKEA分店周年慶 必吃超Q芋頭餡熊寶包

聯合報／ 記者劉小川／台北即時報導
IKEA大台北周年慶開跑，芋頭餡「熊寶包」限定登場。圖／IKEA提供
IKEA大台北周年慶開跑，芋頭餡「熊寶包」限定登場。圖／IKEA提供

芋頭控在哪裡？IKEA大台北地區的4家分店，4月24日至5月12日舉辦聯合周年慶，其他推出最萌Q的「熊寶包」，造行來自IKEA最紅的「愛心小熊」，而包子的內餡則是滿滿芋頭餡料，根本就要人一口接一口。活動期間，卡友到IKEA瑞典餐廳，消費滿300元，就送500元家具家飾滿額抵用券。

IKEA再度由大台北地區分店，包括新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋店等，聯合舉辦周年慶，必吃的熊寶包，有著愛心小熊的招牌微笑，而在瑞典餐廳消費滿300元，送的500元抵用券，折扣分為兩張可以於不同期間使用，為購買家具家飾單筆消費滿2,500元，折250元。

卡友還有好康，周年慶期間，到新店店、新莊店、內湖店、台北城市店-小巨蛋店等4家分店，找到IKEA大台北周年慶拍照背板，只要和背板拍照打卡上傳個人社群平台，輸入「#IKEA大台北週年慶」，再持店內任一消費發票至顧客服務櫃台，就能免費獲得神秘好禮，每人限兌換乙次。

IKEA大台北周年慶開跑，芋頭餡「熊寶包」限定登場。圖／IKEA提供
IKEA大台北周年慶開跑，芋頭餡「熊寶包」限定登場。圖／IKEA提供

IKEA 周年慶 餐廳

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