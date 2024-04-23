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HAERIN美照秀DIOR全新珠寶 幸運星圖騰活潑又優雅
Dior經典的玫瑰羅盤Rose des Vents系列珠寶，2024年迎來由珠寶創意總監Victoire de Castellane創作的全新Étoile des Vents的設計，融入品牌創辦人迪奧先生鍾愛的幸運星符碼。Étoile des Vents系列珠寶經過重新演繹，共推出12毫米、17毫米與25毫米三種尺寸的設計，並將經典八芒星的羅盤玫瑰輪廓更為簡化，跳脫原有的裝飾寶石框架，搭配閃耀鑽石、藍寶石與沙弗萊石，成為更優雅摩登的鍊墜與項鍊。
系列新作中最華麗的是一款三排長項鍊與一條精緻手鍊與Tribales耳環組成的套組，巧妙結合18K金、18K白金與玫瑰金的獨特光芒，體現品牌的傳統與工坊的創意與熱情。同時品牌也釋出由Dior全球珠寶品牌大使、韓國團體New Jeans成員HAERIN詮釋的全新Rose des Vents系列珠寶形象廣告，她在廣告中配搭全新Étoile des Vents珠寶的2款玫瑰金鑲鑽項鍊與Rose des Vents系列其他設計單品相互搭配，這傳遞出Dior摩登百搭的優雅氣息。
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