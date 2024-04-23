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HAERIN美照秀DIOR全新珠寶 幸運星圖騰活潑又優雅

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior全球珠寶品牌大使、韓國團體New Jeans成員HAERIN詮釋Rose des Vents系列珠寶新作全新形象廣告。圖／Dior提供
Dior全球珠寶品牌大使、韓國團體New Jeans成員HAERIN詮釋Rose des Vents系列珠寶新作全新形象廣告。圖／Dior提供

Dior經典的玫瑰羅盤Rose des Vents系列珠寶，2024年迎來由珠寶創意總監Victoire de Castellane創作的全新Étoile des Vents的設計，融入品牌創辦人迪奧先生鍾愛的幸運星符碼。Étoile des Vents系列珠寶經過重新演繹，共推出12毫米、17毫米與25毫米三種尺寸的設計，並將經典八芒星的羅盤玫瑰輪廓更為簡化，跳脫原有的裝飾寶石框架，搭配閃耀鑽石、藍寶石與沙弗萊石，成為更優雅摩登的鍊墜與項鍊。

系列新作中最華麗的是一款三排長項鍊與一條精緻手鍊與Tribales耳環組成的套組，巧妙結合18K金、18K白金與玫瑰金的獨特光芒，體現品牌的傳統與工坊的創意與熱情。同時品牌也釋出由Dior全球珠寶品牌大使、韓國團體New Jeans成員HAERIN詮釋的全新Rose des Vents系列珠寶形象廣告，她在廣告中配搭全新Étoile des Vents珠寶的2款玫瑰金鑲鑽項鍊與Rose des Vents系列其他設計單品相互搭配，這傳遞出Dior摩登百搭的優雅氣息。

La D de Dior Etoile des Vents孔雀石面盤腕表，180萬元。圖／Dior提供
La D de Dior Etoile des Vents孔雀石面盤腕表，180萬元。圖／Dior提供
Dior經典「Rose des Vents」系列珠寶，2024年迎來珍貴新作「Étoile des Vents」。圖／Dior提供
Dior經典「Rose des Vents」系列珠寶，2024年迎來珍貴新作「Étoile des Vents」。圖／Dior提供
Dior經典「Rose des Vents」系列珠寶，2024年迎來珍貴新作「Étoile des Vents」。圖／Dior提供
Dior經典「Rose des Vents」系列珠寶，2024年迎來珍貴新作「Étoile des Vents」。圖／Dior提供
La D de Dior Etoile des Vents 珍珠母貝面盤腕表，170萬元。圖／Dior提供
La D de Dior Etoile des Vents 珍珠母貝面盤腕表，170萬元。圖／Dior提供
Dior全球珠寶品牌大使、韓國團體New Jeans成員HAERIN詮釋Rose des Vents系列珠寶新作全新形象廣告。圖／Dior提供
Dior全球珠寶品牌大使、韓國團體New Jeans成員HAERIN詮釋Rose des Vents系列珠寶新作全新形象廣告。圖／Dior提供
Dior經典「Rose des Vents」系列珠寶，2024年迎來珍貴新作「Étoile des Vents」。圖／Dior提供
Dior經典「Rose des Vents」系列珠寶，2024年迎來珍貴新作「Étoile des Vents」。圖／Dior提供
Étoile des Vents 玫瑰金鑽石項鍊，71,000元。圖／Dior提供
Étoile des Vents 玫瑰金鑽石項鍊，71,000元。圖／Dior提供
Dior全球珠寶品牌大使、韓國團體New Jeans成員HAERIN詮釋Rose des Vents系列珠寶新作全新形象廣告。圖／Dior提供
Dior全球珠寶品牌大使、韓國團體New Jeans成員HAERIN詮釋Rose des Vents系列珠寶新作全新形象廣告。圖／Dior提供
Étoile des Vents 玫瑰金鑽石耳環，52,000元。圖／Dior提供
Étoile des Vents 玫瑰金鑽石耳環，52,000元。圖／Dior提供
Étoile des Vents 玫瑰金鑽石手鍊，66,000元。圖／Dior提供
Étoile des Vents 玫瑰金鑽石手鍊，66,000元。圖／Dior提供

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