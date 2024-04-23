今天武財神聖誕...民俗有5發財徵兆 來看中幾個

今天是農曆3月15日，按照道教習俗，為武財神聖誕日，命理師楊登嵙說，武財神又稱為「中路財神」，一般認為是趙公明，如果有出現作夢夢到水等5大徵兆，代表可能迎來財運降臨，簽中樂透彩金、順利簽署銷售大單等等，但一切都是民俗傳統信仰，國人可以當作茶餘飯後的話題，也可能真的迎來財富小確幸也不一定。

命理師楊登嵙說，趙公明是「金龍如意正一龍虎玄壇真君」，簡稱「玄壇真君」，又稱「玄壇元帥」、「中路武財神」，趙是統領「東路招寶天尊蕭升」、「西路納珍天尊曹寶」、「南路招財使者陳九公」、「北路利市仙官姚少司」四位神仙，統稱為「五路財神」。

楊登嵙說， 今年是4月23日，也是農曆3月15為武財神聖誕日，如果在財神生日，出現五大徵兆，民俗信仰中表示財神降臨到自己身上，財運亨通，民眾可以看看自己有無下列「徵兆」。

發財徵兆，分述如下：