今天武財神聖誕...民俗有5發財徵兆 來看中幾個
今天是農曆3月15日，按照道教習俗，為武財神聖誕日，命理師楊登嵙說，武財神又稱為「中路財神」，一般認為是趙公明，如果有出現作夢夢到水等5大徵兆，代表可能迎來財運降臨，簽中樂透彩金、順利簽署銷售大單等等，但一切都是民俗傳統信仰，國人可以當作茶餘飯後的話題，也可能真的迎來財富小確幸也不一定。
命理師楊登嵙說，趙公明是「金龍如意正一龍虎玄壇真君」，簡稱「玄壇真君」，又稱「玄壇元帥」、「中路武財神」，趙是統領「東路招寶天尊蕭升」、「西路納珍天尊曹寶」、「南路招財使者陳九公」、「北路利市仙官姚少司」四位神仙，統稱為「五路財神」。
楊登嵙說， 今年是4月23日，也是農曆3月15為武財神聖誕日，如果在財神生日，出現五大徵兆，民俗信仰中表示財神降臨到自己身上，財運亨通，民眾可以看看自己有無下列「徵兆」。
發財徵兆，分述如下：
一、夢到水：
水代表財，夢到雨水降臨，顯示你要發財了，雨水越大財越多。
二、夢到財神：
五路財神、文財神、武財神、土地公都是財神，夢到財神，表示大財要降臨。
三、遇到蛇：
土地公是財神之一，蛇是土地公兵將，不管是夢裡出現蛇或者現實生活遇見蛇跑到家裡，都是「近日將得大財」的象徵，但蛇不可被打死，否則反而破財。
四、鼻子油亮泛紅：
鼻子為「財帛宮」，鼻子最近油亮泛紅，近期將得大財。
五、狗來富：
俗語說: 「狗來富，狗來旺。」有陌生的狗突然跑來家裡，會帶來好運和財富。
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