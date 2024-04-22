曹佑寧RADO陶瓷鏤空表上手 變身風格船長、品味領路

綠色儼然是近年中高價位機械表的熱門色、方興未艾。瑞士機械表品牌雷達（RADO）推出全新Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，選用橄欖綠色陶瓷搭配PVD玫瑰金，並邀請男星曹佑寧現身站台，形塑出生機蓬勃的森林系質感風格。

曾為運動選手出身，十年前因參與《KANO》演出成功「二轉」演藝圈的曹佑寧，近年並有《奇妙物語之重生電梯》、《可不可以，你也剛好喜歡我》等作品，近日再有新作《華麗計程車行》正於Netflix上映中。出席活動上的「小曹」提到手上表款時表示，Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表的陶瓷耐刮、不怕刮痕，正可以凸顯他的率性，同時表款細節並使用玫瑰金細節，也正和他身上的麂皮外套展現色彩上的調和。

今日推出的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，緣起1962年的同名表款，近年「重開機」推出新作，並以300米防水、80小時動力儲存等多重特色，一躍站上C位。全新Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，是以橄欖綠色陶瓷表殼搭配PVD玫瑰金細節，展現出穿梭在都會和叢林間的雅士風範，開放式面盤內將可欣賞鏤空的R808自動上鍊機芯，機芯游絲並採用Nivachron™防磁游絲，出廠前再經五方位校正，展現對精準的高標準。表款並具備300米防水、80小時動力儲存等特點，輕鬆駕馭山林探索或郊溪戲水等情境。