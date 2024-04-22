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曹佑寧RADO陶瓷鏤空表上手 變身風格船長、品味領路

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
近日有《夏日的檸檬草》將上映的曹佑寧，出席RADO庫克船長鏤空陶瓷表新品發表。圖／RADO提供
近日有《夏日的檸檬草》將上映的曹佑寧，出席RADO庫克船長鏤空陶瓷表新品發表。圖／RADO提供

綠色儼然是近年中高價位機械表的熱門色、方興未艾。瑞士機械表品牌雷達（RADO）推出全新Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，選用橄欖綠色陶瓷搭配PVD玫瑰金，並邀請男星曹佑寧現身站台，形塑出生機蓬勃的森林系質感風格。

曾為運動選手出身，十年前因參與《KANO》演出成功「二轉」演藝圈的曹佑寧，近年並有《奇妙物語之重生電梯》、《可不可以，你也剛好喜歡我》等作品，近日再有新作《華麗計程車行》正於Netflix上映中。出席活動上的「小曹」提到手上表款時表示，Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表的陶瓷耐刮、不怕刮痕，正可以凸顯他的率性，同時表款細節並使用玫瑰金細節，也正和他身上的麂皮外套展現色彩上的調和。

今日推出的Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，緣起1962年的同名表款，近年「重開機」推出新作，並以300米防水、80小時動力儲存等多重特色，一躍站上C位。全新Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，是以橄欖綠色陶瓷表殼搭配PVD玫瑰金細節，展現出穿梭在都會和叢林間的雅士風範，開放式面盤內將可欣賞鏤空的R808自動上鍊機芯，機芯游絲並採用Nivachron™防磁游絲，出廠前再經五方位校正，展現對精準的高標準。表款並具備300米防水、80小時動力儲存等特點，輕鬆駕馭山林探索或郊溪戲水等情境。

同時，雷達（RADO）並同場加映、帶來2024新品腕表，包含True真我系列高科技陶瓷「開芯」表，與日本服裝設計師森永邦彥合作之True Square真我方形系列幻影限量版、Centrix晶萃系列雙色金鏤空自動表，以及Anatom系列高科技陶瓷表；其中Centrix晶萃系列雙色金鏤空自動表以柔美母背面盤、半透機芯和鑽石時標，宛如一座閃耀的時光之橋，True真我系列高科技陶瓷「開芯」表則有一只彩虹特別版，虹彩漸變的面盤搭配局部開放機芯，更顯現白色高科技陶瓷的晶透無瑕。方形的Anatom陶瓷表則以黑色一體成型設計搭配藍、咖啡、綠三色漸變面盤加上32.5毫米的中性尺寸，似歌頌出一首懷舊也當代的時間序曲，男女皆宜。

橄欖綠色的陶瓷表，並搭配玫瑰金色PVD的表圈、表冠，是兼容都會風格與森林系的優雅組合。圖／RADO提供
橄欖綠色的陶瓷表，並搭配玫瑰金色PVD的表圈、表冠，是兼容都會風格與森林系的優雅組合。圖／RADO提供
（由左至右）RADO雷達表Regional Manager Jasmine、曹佑寧和RADO台灣副總經理Charles Tang。記者釋俊哲／攝影
（由左至右）RADO雷達表Regional Manager Jasmine、曹佑寧和RADO台灣副總經理Charles Tang。記者釋俊哲／攝影
RADO雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空自動表，10萬3,100元。圖／RADO提供
RADO雷達表Centrix晶萃系列高科技陶瓷鏤空自動表，10萬3,100元。圖／RADO提供
新款Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，以300米防水和鮮明風格，已成品牌「C位」級明星商品。圖／RADO提供
新款Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，以300米防水和鮮明風格，已成品牌「C位」級明星商品。圖／RADO提供
新款Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，以300米防水和鮮明風格，已成品牌「C位」級明星商品。圖／RADO提供
新款Captain Cook庫克船長高科技陶瓷鏤空表，以300米防水和鮮明風格，已成品牌「C位」級明星商品。圖／RADO提供
Captain Cook高科技陶瓷鏤空表，橄欖綠色高科技陶瓷表殼、43毫米、自動上鍊機芯、防水300米，13萬4,400元。圖／RADO提供
Captain Cook高科技陶瓷鏤空表，橄欖綠色高科技陶瓷表殼、43毫米、自動上鍊機芯、防水300米，13萬4,400元。圖／RADO提供
可在透明底蓋中欣賞的R808自動上鍊機芯，自動盤並為RADO經典的船錨造型。圖／RADO提供
可在透明底蓋中欣賞的R808自動上鍊機芯，自動盤並為RADO經典的船錨造型。圖／RADO提供
曹佑寧以麂皮色外套搭配手上橄欖綠、玫瑰金配色的庫克船長鏤空陶瓷表，展現紳士、動感風格的完美聯集。圖／RADO提供
曹佑寧以麂皮色外套搭配手上橄欖綠、玫瑰金配色的庫克船長鏤空陶瓷表，展現紳士、動感風格的完美聯集。圖／RADO提供
True真我系列高科技陶瓷「開芯」表彩虹特別版，81,000元。圖／RADO提供
True真我系列高科技陶瓷「開芯」表彩虹特別版，81,000元。圖／RADO提供
Anatom系列高科技陶瓷表，R766型機芯自動上鍊機芯、32.5毫米，時間顯示，煙燻漸變面盤，11萬500元。圖／RADO提供
Anatom系列高科技陶瓷表，R766型機芯自動上鍊機芯、32.5毫米，時間顯示，煙燻漸變面盤，11萬500元。圖／RADO提供
近日將有新戲《夏日的檸檬草》將上映的曹佑寧，出席RADO庫克船長Captain Cook鏤空陶瓷表新品發表。記者釋俊哲／攝影
近日將有新戲《夏日的檸檬草》將上映的曹佑寧，出席RADO庫克船長Captain Cook鏤空陶瓷表新品發表。記者釋俊哲／攝影

品牌 曹佑寧 綠色 腕表 設計師 鑽石

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