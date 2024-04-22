FENDI進駐台北新光三越Diamond Towers 獻獨家Peekaboo

FENDI進駐忠孝復興商圈的台北新光三越 Diamond Towers百貨，是品牌於台北的首間兩層樓精品店，空間佔地約250平方公尺，展售全系列女裝、皮革製品、配飾、鞋履等。店面空間融入品牌的悠久歷史和奢華的現代設計，營造舒適的購物體驗。為歡慶開幕，獨家推出鑲嵌特製水晶鑽扣與亮面刺繡圖案的Peekaboo包款，共有黑、藍、灰三色可選。

FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店，大面落地玻璃窗外牆，使得店內明亮通透，襯托金色金屬天幕，旁邊的形象視覺燈箱展示FENDI的最新廣告。自古羅馬建築中汲取靈感打造的一系列古典大理石拱門，配以香檳色金屬細節。

一樓入口處設計有三塊由羅馬FENDI皮草工坊手工製作的皮草飾片FF LOGO掛飾，展現品牌的精湛工藝。店內牆面和地板皆以Arabescato大理石打造，點綴訂製地毯，菱形圖案地毯令人想起著名的羅馬Sampietrini鵝卵石。特殊展示柱則採用FENDI Astuccio經典工藝皮草打造的獨特條紋圖案皮草裝飾。