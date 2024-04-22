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FENDI進駐台北新光三越Diamond Towers 獻獨家Peekaboo

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
右側以羅馬噴泉水波紋為概念打造的玻璃牆，展示FENDI各款精美鞋履。圖／FENDI提供
右側以羅馬噴泉水波紋為概念打造的玻璃牆，展示FENDI各款精美鞋履。圖／FENDI提供

FENDI進駐忠孝復興商圈的台北新光三越 Diamond Towers百貨，是品牌於台北的首間兩層樓精品店，空間佔地約250平方公尺，展售全系列女裝、皮革製品、配飾、鞋履等。店面空間融入品牌的悠久歷史和奢華的現代設計，營造舒適的購物體驗。為歡慶開幕，獨家推出鑲嵌特製水晶鑽扣與亮面刺繡圖案的Peekaboo包款，共有黑、藍、灰三色可選。

FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店，大面落地玻璃窗外牆，使得店內明亮通透，襯托金色金屬天幕，旁邊的形象視覺燈箱展示FENDI的最新廣告。自古羅馬建築中汲取靈感打造的一系列古典大理石拱門，配以香檳色金屬細節。

一樓入口處設計有三塊由羅馬FENDI皮草工坊手工製作的皮草飾片FF LOGO掛飾，展現品牌的精湛工藝。店內牆面和地板皆以Arabescato大理石打造，點綴訂製地毯，菱形圖案地毯令人想起著名的羅馬Sampietrini鵝卵石。特殊展示柱則採用FENDI Astuccio經典工藝皮草打造的獨特條紋圖案皮草裝飾。

從商場二樓入口可欣賞到店內的獨家時尚珠寶吧，擺設FENDI Casa凳子和鏡面桌子，內部展售鞋履的玻璃牆裝飾羅馬噴泉水波紋，是由義大利玻璃工坊特別訂製。兩側牆面可移動，將商品鑑賞區轉換成貴賓專屬鑑賞空間，中間擺設Cristallo Rosa大理石桌子與FENDI Casa傢俱。用Acqua Marina特製湖水綠大理石打造的試衣間，散發出優雅的尊貴氣息和低調奢華感。

為慶祝FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店開幕，特別推出一款獨家鑲有特製水晶鑽扣與亮面刺繡圖案的Peekaboo包款，共有黑、藍、灰三色可挑選。圖／FENDI提供
為慶祝FENDI台北新光三越Diamond Towers精品店開幕，特別推出一款獨家鑲有特製水晶鑽扣與亮面刺繡圖案的Peekaboo包款，共有黑、藍、灰三色可挑選。圖／FENDI提供
FENDI在台北新光三越Diamond Towers開設全新女裝精品店。圖／FENDI提供
FENDI在台北新光三越Diamond Towers開設全新女裝精品店。圖／FENDI提供
用Acqua Marina特製湖水綠大理石打造的試衣間。圖／FENDI提供
用Acqua Marina特製湖水綠大理石打造的試衣間。圖／FENDI提供
FENDI在台北新光三越Diamond Towers開設全新女裝精品店。圖／FENDI提供
FENDI在台北新光三越Diamond Towers開設全新女裝精品店。圖／FENDI提供
貴賓專屬鑑賞空間擺設Cristallo Rosa大理石桌子與FENDI Casa傢俱。圖／FENDI提供
貴賓專屬鑑賞空間擺設Cristallo Rosa大理石桌子與FENDI Casa傢俱。圖／FENDI提供

FENDI 品牌 羅馬

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