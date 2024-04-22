軒尼詩融合籃球元素 打造2024 NBA聯名限量版系列

軒尼詩（Hennessy）作為美國國家籃球協會（NBA）全球官方指定烈酒合作夥伴（The Spirit of the NBA），2024年再度強強聯手，於NBA季後賽與冠軍賽之際，結合源自籃球及球場的靈感，隆重推出「軒尼詩2024 NBA聯名限量版系列」。「軒尼詩V.S.O.P 2024 NBA聯名限量版」即日起於全台精選菸酒專賣店、大型量販店通路、葡萄酒專賣店陸續販售，建議零售價1,675元。「軒尼詩X.O 2024 NBA聯名限量版」將於6月上市，並於全台精選菸酒專賣店、葡萄酒專賣店正式販售，建議零售價6,800元。

「軒尼詩V.S.O.P 2024 NBA聯名限量版」以圓柱型的外盒承裝，設計靈感來自籃球表面的皮革，襯上柔軟霧面材質，壓上猶如籃球球體上的精細顆粒紋理，並細膩地利用霧銀色的鑲邊勾勒出籃球線條，搭配NBA官方商標及Collector's Edition字樣壓印外盒。瓶身前標呼應外盒設計，以霧面材質搭配圓點打凸包裹於瓶，瓶頸壓有NBA官方商標，瓶蓋上的鍚箔籤封，盡顯軒尼詩家族戰徽與籃球線條融合為一的核心精神。

「軒尼詩X.O 2024 NBA聯名限量版」禮盒完美還原出球場上的硬木地板，外盒以原木為主要材質，以高強度的木質彈性，帶來特殊的減震保護設計，將軒尼詩X.O完美陳列其中。透過現代優雅的精湛工藝、運用燙金線條，展現球場上的邊線及中線鑲嵌外盒，並搭配金色木塊與原木的拼接展顯品牌卓越美感，金色木盒上印有NBA與軒尼詩X.O官方商標，相互搭襯彰顯亦得，宛如世紀珍品完美展現其收藏價值。

隨著「軒尼詩2024 NBA聯名限量版系列」的重磅登場，更邀請全台的球迷體驗軒尼詩與NBA的球場精神，凡於精選通路購買或完成指定任務，即有機會獲得軒尼詩旅行袋、軒尼詩NBA官方授權運動水壺等豐富好禮，除此之外，軒尼詩更特別與指定酒吧合作推出系列活動，邀約球迷共襄盛舉，歡慶場內外文化點亮整個賽季。