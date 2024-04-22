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Nespresso新竹科技體驗店改裝登場 限量組合5.8折起 滿額送咖啡杯、抽咖啡機
Nespresso自2022年推出全新Vertuo系列咖啡機，主打以新科技帶來全新品飲咖啡體驗，除了持續透過獨特條碼辨識與高速離心力技術等創新科技，提供如同職人現萃的高品質咖啡口感、7種杯量以及超過35種以上的口味選擇，在精品店的體驗上，也持續導入各種永續科技裝置，用科技與創新服務帶來有別傳統的咖啡店新選擇。
位於新竹遠東SOGO百貨內的Nespresso新竹科技體驗精品店近期重新改裝開幕，除了引進Original、Vertuo 2大系統，超過60款頂級的咖啡、咖啡機、咖啡配件外；為響應品牌環保永續的理念，全店亦導入電子櫥窗科技，提供消費者更貼心的選購與客製化服務體驗。即日起至5月8日改裝開幕期間，更推出「開幕雙重抽」、「購機獨家獻禮」、「假日限定-客製化雷雕好禮」等3大優惠活動。
活動期間上傳逛店照片到Nespresso新竹精品店Google評論，留下全新店裝的感受及星星數，出示予服務人員，即可獲得抽獎機會乙次，有機會將限量好禮帶回家。開幕期間更推出獨家咖啡機組合優惠，包括包含VERTUO NEXT輕奢款玫瑰金咖啡機、完美饗宴100顆及好禮2選1的質感品味組，特價8,900元；以及包含VERTUO POP咖啡機、大杯臻選100顆及好禮2選1的玩色創新組，特價只要6,000元，各限量30組。活動期間當日單筆消費滿2,500元還可獲得抽獎券1張，有機會抽中近萬元頂級咖啡機或經典配件。另外，活動期間於週末消費滿3,000元還可獲得Pixie Espresso杯單只，並享雷射雕刻服務，每日限量20組贈送，喜愛收藏的民眾千萬別錯過。
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