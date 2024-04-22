快訊

高中好友不信五億生會尋短 曝他拿地契約定「買BMW載我玩」

抗癌逾10年病逝！高空彈跳、爬長城… 部落客星希亞罹癌仍活躍鼓舞癌友

不辭了！慰留成功 台電總經理王耀庭：繼續為台電負責

agnès b. Gion概念店成立周年 邀眾人以視覺、味覺與嗅覺重新體驗京都文化

聯合報／ 記者曾智緯／即時報導
法國時尚品牌agnès b.Gion概念店成立一周年，邀請了多元藝術家暨演員的山田葵帶來精彩演出，並推出了限定商品來紀念。圖／agnès b.提供
法國時尚品牌agnès b.Gion概念店成立一周年，邀請了多元藝術家暨演員的山田葵帶來精彩演出，並推出了限定商品來紀念。圖／agnès b.提供

法國時尚品牌agnès b.在去年適逢品牌進駐日本四十周年之際，選在京都花見小路旁打造了agnès b. Gion概念店。如今這個旅遊熱點迎來成立一周年，別開生面的邀請了多元藝術家暨演員的山田葵帶來精彩演出，並推出了限定商品來紀念，更讓人想前去感受法、日時尚文化的交融

【一夜限定演出與御便當

創立法國時尚品牌agnès b.的設計師Agnès在初次造訪日本京都時，就被其傳統精緻的文化深深吸引，甚至還旅居了一段時間。所以才萌生agnès b. Gion概念店想法，於2023年開幕，當時以日劇「初戀」走紅的山田葵就受邀擔任表演嘉賓，於是為紀念周年，於是再度邀請她共襄盛舉。

法國時尚品牌agnès b在去年適逢品牌進駐日本四十周年之際，選在京都花見小路旁打造了agnès b. Gion概念店。圖／agnès b.提供
法國時尚品牌agnès b在去年適逢品牌進駐日本四十周年之際，選在京都花見小路旁打造了agnès b. Gion概念店。圖／agnès b.提供

山田葵在agnès b. Gion概念店一周年活動上，安排結合舞蹈跟行動劇的演出，讓與會媒體都能感受到她充沛的活力與創意。不僅如此，山田葵還協同agnès b. Café廚師，為這場周年紀念活動，重現她的「愛妻便當」供參訪的人品味屬於春天的滋味。能再次合作，山田葵也說「這就像是一個完成夢想的過程，可以跟agnès b.一起共事很幸福，雖然會感覺到緊張，卻不覺得有壓力，他們給我很大的空間與尊重，雙方一起追求最好的演出效果」，因此才有了讓人難忘的效果。

山田葵以白味噌烤魚搭配菠菜、玉子燒、紫甘藍等她喜愛的食材，白飯上運用海苔排列出條紋圖樣，呼應agnès b.招牌元素。圖／agnès b.提供
山田葵以白味噌烤魚搭配菠菜、玉子燒、紫甘藍等她喜愛的食材，白飯上運用海苔排列出條紋圖樣，呼應agnès b.招牌元素。圖／agnès b.提供

之所以會有便當跟行動劇的安排，山田葵表示「我最喜歡表演，當看到觀眾沉浸在我的演出時，便能感受到『這就是我人生的目標』」她透露表演時需要學習很多東西，所以也想將其分享給大家，很希望能成為如同大家每天都要享用的「便當」般，有著不可或缺的存在價值。

agnès b.將山田葵手繪便當草圖，利用精細刺繡製成徽章並點綴於經典開襟外套上，推出「OBENTO（便當）」限定款式。圖／agnès b.提供
agnès b.將山田葵手繪便當草圖，利用精細刺繡製成徽章並點綴於經典開襟外套上，推出「OBENTO（便當）」限定款式。圖／agnès b.提供

雖然山田葵所製作的便當是一日限定，不過這樣的概念卻被運用在限量的服裝設計上。agnès b.將山田葵手繪的便當草圖，利用精細刺繡方式製成徽章並點綴於經典開襟外套上，推出「OBENTO（便當）」限定款式，精巧細膩的圖案與明亮活潑的配色，成為造型中的視覺焦點。

【以五感體驗agnès b. Gion概念店】

此外，agnès b.與調香師齋藤智子合作，推出限定香氛禮盒，分別捕捉京都祇園、凡爾賽和馬拉喀什的城市氣息，凸顯Gion概念店所在地、設計師Agnès故鄉與KYOTOGRAPGIE Yoriyas攝影展主題相呼應，藉由嗅覺感受，彷彿置身於不同國度氛圍中。

agnès b.與調香師齋藤智子合作，推出限定香氛禮盒，分別捕捉京都祇園、凡爾賽和馬拉喀什的城市氣息。圖／agnès b.提供
agnès b.與調香師齋藤智子合作，推出限定香氛禮盒，分別捕捉京都祇園、凡爾賽和馬拉喀什的城市氣息。圖／agnès b.提供

熱愛攝影藝術的agnès b.也特別支持了攝影師Yoriyas目前在KYOTOGRAPGIE（京都國際攝影展）的展出，他以「Casablanca Not the Movie」為主題，捕捉居住地摩洛哥卡薩布蘭卡的生活日常。因身兼編舞家且對於數學與西洋棋有著濃烈興趣，所以Yoriyas在拍攝時獨具幾何概念視角，畫面結構充滿對稱平衡與力量感。除了攝影作品，agnès b.還推出展覽限定藝術家T恤與帆布袋。

熱愛攝影藝術的agnès b.也特別支持了攝影師Yoriyas目前正在KYOTOGRAPGIE（京都國際攝影展）的展出。圖／agnès b.提供
熱愛攝影藝術的agnès b.也特別支持了攝影師Yoriyas目前正在KYOTOGRAPGIE（京都國際攝影展）的展出。圖／agnès b.提供

另外，成為排隊名店的agnès b. Gion Café也在一周年之際，推出摩洛哥特色風味晚餐，與攝影師Yoriyas的合作相互映襯。由東京法式餐廳Will O' Wisp主廚光安北斗設計菜單，餐桌布置則由POLE NA SAFARI主理人山本里美以其獨特美感呈現，令前來品嘗者都能沉浸於充滿摩洛哥特色的五感氛圍中。

agnès b. Gion Café也在成立一周年之際，推出摩洛哥特色風味晚餐。圖／agnès b.提供
agnès b. Gion Café也在成立一周年之際，推出摩洛哥特色風味晚餐。圖／agnès b.提供

山田葵為agnès b. Gion概念店一周年所設計的便當草圖。圖／agnès b.提供
山田葵為agnès b. Gion概念店一周年所設計的便當草圖。圖／agnès b.提供

山田葵在agnès b. Gion概念店一周年活動上，安排結合舞蹈跟行動劇演出，讓與會媒體都能感受到她充沛的活力與創意。圖／agnès b.提供
山田葵在agnès b. Gion概念店一周年活動上，安排結合舞蹈跟行動劇演出，讓與會媒體都能感受到她充沛的活力與創意。圖／agnès b.提供

是舞蹈家也是演員的山田葵在agnès b. Gion概念店中翩然起舞。圖／agnès b.提供
是舞蹈家也是演員的山田葵在agnès b. Gion概念店中翩然起舞。圖／agnès b.提供

京都 便當 摩洛哥 日本 設計師

延伸閱讀

味全龍基隆女孩日 謝國樑場內開球 場外有15攤基隆美食

封街！大小朋友瘋玩水槍吃美食 緬甸新年浴佛湧3千人更勝以往

浪漫四月天！高雄粉紅花旗木盛開 寶來不老秘境泡湯嚐美食

天下第一脆！西門町排隊美食「鮮奶脆皮甜甜圈」，酥鬆柔軟不甜膩還會上癮

相關新聞

全聯公司違反併購大潤發結合承諾，公平會重罰2000萬元

公平會於2022年7月有條件通過全聯併購大潤發，當時提出七項附加條款，但公平會表示，全聯違反當初負擔條件，在供貨廠商申請...

全聯被罰2,000萬！因違反「禁止最惠客戶政策」

公平會在4月17日決議，全聯公司於供貨廠商申請新品上架及申請調漲價格時，要求售價須為其他通路的一定折數，若有不符應同比例...

agnès b. Gion概念店成立周年 邀眾人以視覺、味覺與嗅覺重新體驗京都文化

法國時尚品牌agnès b.在去年適逢品牌進駐日本四十周年之際，選在京都花見小路旁打造了agnès b. Gion概念店。如今這個旅遊熱點迎來成立一周年，別開生面的邀請了多元藝術家暨演員的山田葵帶來精彩演出，並推出了限定商品來紀念，更讓人想前去感受法、日時尚文化的交融

最台智能電鍋「想想鍋」再度登場！定時定溫舒肥、當成煎鍋高溫煎炒的料理逸品

奇想生活的經典商品「想想鍋」即將再度登場！由台灣工業設計大師「謝榮雅」帶領的餐廚生活用品品牌，一直以來致力於提供更優質、更智能的料理體驗。然而「想想鍋」一度因熱賣而缺貨，讓許多粉絲感到遺憾。為此奇想生活於4月22日至5月19日期間，在「有・設計uDesign」平台開啟限時預購活動，讓更多人有機會擁有這款廣受好評的智能電鍋。

BLACKPINK藝術總監Verdy加持 聯名Swatch腕表一上市就熱賣！

熱愛與藝術結合的瑞士腕表品牌Swatch再度成為威尼斯藝術雙年展的合作單位，於是找來與多個潮流品牌合作過並身兼天團BLACKPINK演唱會藝術總監的Verdy跨界。將其招牌「VICK」角色運用於經典腕表上，一推出就熱賣，展現了Verdy的高人氣，跨越潮流與藝術領域。

日本製魅力就是難抵抗！Levi's結合刺繡、洗舊工藝打造全新丹寧時裝

丹寧大廠Levi’s®的Made in Japan系列，是僅次於LVC系列，最受到玩家青睞的款式。秉持手工剪裁、縫紉製作帶有職人精神，此次新款還將刺繡技藝結合創新水洗、整燙流程，完成獨特拼接效果的夾克和褲款，讓人迫不及待想擁有。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。