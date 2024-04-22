agnès b. Gion概念店成立周年 邀眾人以視覺、味覺與嗅覺重新體驗京都文化

法國時尚品牌agnès b.在去年適逢品牌進駐日本四十周年之際，選在京都花見小路旁打造了agnès b. Gion概念店。如今這個旅遊熱點迎來成立一周年，別開生面的邀請了多元藝術家暨演員的山田葵帶來精彩演出，並推出了限定商品來紀念，更讓人想前去感受法、日時尚文化的交融

創立法國時尚品牌agnès b.的設計師Agnès在初次造訪日本京都時，就被其傳統精緻的文化深深吸引，甚至還旅居了一段時間。所以才萌生agnès b. Gion概念店想法，於2023年開幕，當時以日劇「初戀」走紅的山田葵就受邀擔任表演嘉賓，於是為紀念周年，於是再度邀請她共襄盛舉。

法國時尚品牌agnès b在去年適逢品牌進駐日本四十周年之際，選在京都花見小路旁打造了agnès b. Gion概念店。圖／agnès b.提供

山田葵在agnès b. Gion概念店一周年活動上，安排結合舞蹈跟行動劇的演出，讓與會媒體都能感受到她充沛的活力與創意。不僅如此，山田葵還協同agnès b. Café廚師，為這場周年紀念活動，重現她的「愛妻便當」供參訪的人品味屬於春天的滋味。能再次合作，山田葵也說「這就像是一個完成夢想的過程，可以跟agnès b.一起共事很幸福，雖然會感覺到緊張，卻不覺得有壓力，他們給我很大的空間與尊重，雙方一起追求最好的演出效果」，因此才有了讓人難忘的效果。

山田葵以白味噌烤魚搭配菠菜、玉子燒、紫甘藍等她喜愛的食材，白飯上運用海苔排列出條紋圖樣，呼應agnès b.招牌元素。圖／agnès b.提供

之所以會有便當跟行動劇的安排，山田葵表示「我最喜歡表演，當看到觀眾沉浸在我的演出時，便能感受到『這就是我人生的目標』」她透露表演時需要學習很多東西，所以也想將其分享給大家，很希望能成為如同大家每天都要享用的「便當」般，有著不可或缺的存在價值。

agnès b.將山田葵手繪便當草圖，利用精細刺繡製成徽章並點綴於經典開襟外套上，推出「OBENTO（便當）」限定款式。圖／agnès b.提供

雖然山田葵所製作的便當是一日限定，不過這樣的概念卻被運用在限量的服裝設計上。agnès b.將山田葵手繪的便當草圖，利用精細刺繡方式製成徽章並點綴於經典開襟外套上，推出「OBENTO（便當）」限定款式，精巧細膩的圖案與明亮活潑的配色，成為造型中的視覺焦點。

【以五感體驗agnès b. Gion概念店】

此外，agnès b.與調香師齋藤智子合作，推出限定香氛禮盒，分別捕捉京都祇園、凡爾賽和馬拉喀什的城市氣息，凸顯Gion概念店所在地、設計師Agnès故鄉與KYOTOGRAPGIE Yoriyas攝影展主題相呼應，藉由嗅覺感受，彷彿置身於不同國度氛圍中。

agnès b.與調香師齋藤智子合作，推出限定香氛禮盒，分別捕捉京都祇園、凡爾賽和馬拉喀什的城市氣息。圖／agnès b.提供

熱愛攝影藝術的agnès b.也特別支持了攝影師Yoriyas目前在KYOTOGRAPGIE（京都國際攝影展）的展出，他以「Casablanca Not the Movie」為主題，捕捉居住地摩洛哥卡薩布蘭卡的生活日常。因身兼編舞家且對於數學與西洋棋有著濃烈興趣，所以Yoriyas在拍攝時獨具幾何概念視角，畫面結構充滿對稱平衡與力量感。除了攝影作品，agnès b.還推出展覽限定藝術家T恤與帆布袋。

熱愛攝影藝術的agnès b.也特別支持了攝影師Yoriyas目前正在KYOTOGRAPGIE（京都國際攝影展）的展出。圖／agnès b.提供

另外，成為排隊名店的agnès b. Gion Café也在一周年之際，推出摩洛哥特色風味晚餐，與攝影師Yoriyas的合作相互映襯。由東京法式餐廳Will O' Wisp主廚光安北斗設計菜單，餐桌布置則由POLE NA SAFARI主理人山本里美以其獨特美感呈現，令前來品嘗者都能沉浸於充滿摩洛哥特色的五感氛圍中。

agnès b. Gion Café也在成立一周年之際，推出摩洛哥特色風味晚餐。圖／agnès b.提供

山田葵為agnès b. Gion概念店一周年所設計的便當草圖。圖／agnès b.提供

山田葵在agnès b. Gion概念店一周年活動上，安排結合舞蹈跟行動劇演出，讓與會媒體都能感受到她充沛的活力與創意。圖／agnès b.提供