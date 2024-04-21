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圓山飯店連10年搶手金牌粽 1個750公克被喻萬粽之王

中央社／ 台北21日電
圓山龍粽登場，純天然無人工調味添加 粽夏健康饗美味。圖／圓山大飯店提供
圓山龍粽登場，純天然無人工調味添加 粽夏健康饗美味。圖／圓山大飯店提供

6月將迎接端午節，多家飯店推出各式各樣粽子，其中圓山大飯店由國宴主廚製作的「金龍裹蒸粽」，已連續10年熱銷獲金牌，成客人指定商品，每個重達750公克，被喻為萬粽之王。

圓山大飯店日前發布新聞稿，為迎接12年1次的龍年端午，特別推出「純天然食材，無人工調味」4款兼具美味與巧思的限量端午粽，包括深獲饕客喜愛的「金龍裹蒸粽」、經典不敗「客家古早粽」、創意素粽「仙菌羅漢粽」及健康養生「紅豆紫仁粽」。

圓山大飯店表示，5月10日前預購享早鳥8.8折，除提供環保材質保冷袋，還加贈圓山開發無添加純釀醬油。

圓山大飯店執行副總經理陳愷璜今天告訴中央社記者，「金龍裹蒸粽」是由金龍餐廳國宴主廚許耀光帶領團隊製作，10年來深獲好評，且多次獲得媒體評鑑金牌獎，也被喻為萬粽之王，因製作很費工，原本每年限量800個，但購買太熱烈，去年增至1200個，今年數量應該與去年相同。

圓山大飯店介紹，「金龍裹蒸粽」遵循嶺南肇慶古法，許耀光堅持傳統工序及無添加料理方式，打造完美口感。粽餡內含整顆南非鮑魚、7比3黃金比例五花肉、秘製鴨肉、北海道干貝、鹹蛋黃、香菇、栗子等配料，加以粽葉包覆溫火蒸煮4小時，每顆飽滿紮實，重達750公克，與一般200公克粽子相比，堪稱萬粽之王。

台北福華大飯店日前也發布新聞稿，今年由江南春、珍珠坊和點心坊3大餐廳主廚攜手，共同推出近20款粽子口味，包含網羅南北部特色的古早台味經典粽、港風水煮粽、江浙湖州粽，以及結合靜岡抹茶及季節水果的日式冰心粽，4月30日前預訂可享全品項早鳥9折優惠。

台北福華大飯店介紹今年新品「雙寶酒糟鮮肉粽」，將五花肉以現在相當少見且難以取得的黃酒糟醃漬浸泡24小時，風乾1天後再入烤箱烘烤，鎖住濃濃酒粕香氣。

另外，以海鮮為主角的「紅燒鮑魚粽」，將新鮮鮑魚以加入金華火腿的特製老母雞醬汁一同熬煮，再將吸收海陸精華的湯汁融合進米飯中，打開粽葉就能聞到撲鼻而來的極致鮮香。

粽子 飯店 餐廳

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