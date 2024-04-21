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母親節限定！PASTAIO花漾緞帶麵 揉入繽紛食用花

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
PASTAIO迎接母親節，推出期間限定「花漾緞帶麵」。圖／PASTAIO提供
PASTAIO迎接母親節，推出期間限定「花漾緞帶麵」。圖／PASTAIO提供

迎接溫馨5月與即將來臨的母親節，主打匠人新鮮製作義大利麵及融合亞洲元素創意義式美饌的PASTAIO，特別於5月1日至5月12日，期間限定推出母親節專屬的「花漾緞帶麵」 每份售價380元，在PASTAIO光復、內湖、新店、林口4店同步供應。

為讓媽咪度過味蕾與視覺皆難忘的母親節，PASTAIO製麵師特製「花漾緞帶麵」，將義大利杜蘭小麥粉加入新鮮雞蛋擀製，悉心揉入食用花、鼠尾草與蒔蘿等新鮮香草，呈現如畫般繽紛美麗圖騰與清新宜人幽香。

將「花漾緞帶麵」加入蒜末、蛤蜊、四季豆拌炒，紹興酒提味添香，馬茲卡邦起司濃香而爽口，青翠羅勒油增添清新風味，寬麵沾附濃鮮不膩的醬汁，口感Q彈馨香。再搭配上PASTAIO多樣前菜、沙拉、湯品、新鮮義大利麵、肉品排餐及甜點，就是理想的母親節大餐。

PASTAIO在2020年於台北市東區創立，主打形色豐富、口味多元的新鮮手工義大利麵與義式風味料理，提供前菜、沙拉、湯品、新鮮義大利麵、肉品排餐、甜點、調酒、葡萄酒及飲品，堅持用料實在與標準化作業程序，讓各店維持一致性美味。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

PASTAIO內湖店店景。圖／PASTAIO提供
PASTAIO內湖店店景。圖／PASTAIO提供
PASTAIO林口店店景。圖／PASTAIO提供
PASTAIO林口店店景。圖／PASTAIO提供
PASTAIO主打新鮮手工義大利麵。圖／PASTAIO提供
PASTAIO主打新鮮手工義大利麵。圖／PASTAIO提供
PASTAIO母親節花漾緞帶麵，揉入食用花與香草。圖／PASTAIO提供
PASTAIO母親節花漾緞帶麵，揉入食用花與香草。圖／PASTAIO提供
PASTAIO新店店外觀。圖／PASTAIO提供
PASTAIO新店店外觀。圖／PASTAIO提供

母親節 甜點 義大利

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