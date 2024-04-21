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信義區亞洲首間Blue Box Café 首季春季新菜繽紛登場

聯合報／ 記者 高婉珮／即時報導
Tiffany & Co.邀請米其林星廚林明健（Chef Kin）擔任Blue Box Café Taipei餐飲顧問。圖／Blue Box Café Taipei提供
Tiffany & Co.邀請米其林星廚林明健（Chef Kin）擔任Blue Box Café Taipei餐飲顧問。圖／Blue Box Café Taipei提供

信義區亞洲首間Blue Box Café即日起推出首季春季新菜，餐廳顧問林明健（Chef Kin）選用法國進口初春白蘆筍、彩色番茄、青翠甜豆、百香果、紅心芭樂等當令蔬果入饌，搭配蒔蘿、紫蘇、薄荷等香草及各色食用花，設計多款春季新菜，為春日餐桌增添清新氣息與繽紛色彩。Blue Box Café Taipei春季新菜包含2款前菜、3款主菜與1款甜點，可選擇搭配2道式套餐（前菜+主菜、或主菜+甜點） ，定價新台幣1480元起；及三道式套餐（前菜+主菜+甜點），定價新台幣1780元起。

前菜「番茄塔、布里起司、 花園沙拉、松露油醋」以拌入松露油醋汁的花園沙拉圍繞番茄塔，手工塔皮裝盛焦化洋蔥及彩色番茄，頂層擠上綿密布里起司泡泡並綴以蝦夷蔥，彷彿春日花園般多彩繽紛誘人食慾，尾韻流露一抹松露幽香。

前菜「北海道干貝韃靼、清酒凍、橄欖、百香果」將北海道生食級干貝丁拌入昆布鹽、大根、希臘kalamata橄欖，堆疊晶瑩剔透的清酒凍與百香果露，綴以蒔蘿、紫蘇苗，入口滿是干貝甘鮮與百香果酸香，鹹香黑橄欖接續，最後清酒純淨尾韻縈繞味蕾。

主菜「蘑菇牧師帽餃、白蘆筍湯、檸檬」選用法國進口新鮮白蘆筍加入鮮奶油、乾蔥熬煮濃湯，自製牧師帽麵餃內餡包覆蕈菇與法式酸奶，襯以滋味清甜細膩的白蘆筍湯、新鮮白蘆筍片及酸香檸檬果膠，味蕾與心情亦隨著春天輕舞飛揚。

主菜「爐烤法式羊排、孜然楓糖醬、黑蒜頭、普羅旺斯燉菜」將紐西蘭羔羊排表面塗刷雲林黑蒜泥，沾香草麵包粉爐烤至五至七分熟，肉質軟嫩甘美無腥羶，佐獨特甜香的孜然楓糖醬、羅勒油增添風味層次；配菜為融合甜椒、櫛瓜、番茄、烤茄子泥細細拌炒的普羅旺斯燉菜，蔬菜天然甘甜中帶有一絲微辣刺激味蕾，並襯托羊排的鮮美。

主菜「帕瑪森脆皮雞胸、迷你小蘿蔔、甜豆」將低脂健康的雞胸肉浸潤橄欖油、百里香及帶皮蒜頭低溫烹調，再沾麵粉、蛋白及帕馬森起司煎至外皮金黃香脆，肉質柔嫩細緻，沾佐帶有薄荷清香及綠辣椒辛香的甜豆泥享受春日氣息，或佐味噌紅酒醬品味濃醇滋味。

甜點「泡芙、芭樂、紅茶冰淇淋」將香脆法式泡芙內填入紅茶冰淇淋，佐新鮮紅心芭樂汁及紅心芭樂冰沙，白芝麻脆糖片增添馨香口感，妝點綠紫蘇油增添草本芬芳，滋味沁涼清甜。

此外，調酒師也取Bellocq No.52茉莉花茶，調製2款茶酒。「The Garden Path」將由有機綠茶與茉莉花茶混合的Bellocq No.52茉莉花茶調和Vodka，加入鳳梨、百香果、芒果等奔放熱帶果香，呼應No.52本身帶有的成熟百香果、盛開玫瑰與金盞花香氣，入喉洋溢酸甜清爽的微醺感。

「Flora」揉合烏龍茶的沉穩、洛神花的明亮酸甜與烏梅煙燻甘香，飾以石竹，色彩明豔，酸甜開胃，亦可佐餐平衡主餐濃厚口味。

※ 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

調酒「The Garden Path」。圖／Blue Box Café Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
調酒「The Garden Path」。圖／Blue Box Café Taipei提供 提醒您：酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
亞洲首間Blue Box Café在台北市信義區開幕。圖／Blue Box Café Taipei提供
亞洲首間Blue Box Café在台北市信義區開幕。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「蘑菇牧師帽餃、白蘆筍湯、檸檬」（前）。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「蘑菇牧師帽餃、白蘆筍湯、檸檬」（前）。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「帕瑪森脆皮雞胸、迷你小蘿蔔、甜豆」（前）與前菜「北海道干貝韃靼、清酒凍、橄欖、百香果」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「帕瑪森脆皮雞胸、迷你小蘿蔔、甜豆」（前）與前菜「北海道干貝韃靼、清酒凍、橄欖、百香果」。圖／Blue Box Café Taipei提供
甜點「泡芙、芭樂、紅茶冰淇淋」。圖／Blue Box Café Taipei提供
甜點「泡芙、芭樂、紅茶冰淇淋」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「爐烤法式羊排、孜然楓糖醬、黑蒜頭、普羅旺斯燉菜」（左）與前菜「番茄塔、布里起司、 花園沙拉、松露油醋」。圖／Blue Box Café Taipei提供
主菜「爐烤法式羊排、孜然楓糖醬、黑蒜頭、普羅旺斯燉菜」（左）與前菜「番茄塔、布里起司、 花園沙拉、松露油醋」。圖／Blue Box Café Taipei提供

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