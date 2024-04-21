信義區亞洲首間Blue Box Café 首季春季新菜繽紛登場

信義區亞洲首間Blue Box Café即日起推出首季春季新菜，餐廳顧問林明健（Chef Kin）選用法國進口初春白蘆筍、彩色番茄、青翠甜豆、百香果、紅心芭樂等當令蔬果入饌，搭配蒔蘿、紫蘇、薄荷等香草及各色食用花，設計多款春季新菜，為春日餐桌增添清新氣息與繽紛色彩。Blue Box Café Taipei春季新菜包含2款前菜、3款主菜與1款甜點，可選擇搭配2道式套餐（前菜+主菜、或主菜+甜點） ，定價新台幣1480元起；及三道式套餐（前菜+主菜+甜點），定價新台幣1780元起。

前菜「番茄塔、布里起司、 花園沙拉、松露油醋」以拌入松露油醋汁的花園沙拉圍繞番茄塔，手工塔皮裝盛焦化洋蔥及彩色番茄，頂層擠上綿密布里起司泡泡並綴以蝦夷蔥，彷彿春日花園般多彩繽紛誘人食慾，尾韻流露一抹松露幽香。

前菜「北海道干貝韃靼、清酒凍、橄欖、百香果」將北海道生食級干貝丁拌入昆布鹽、大根、希臘kalamata橄欖，堆疊晶瑩剔透的清酒凍與百香果露，綴以蒔蘿、紫蘇苗，入口滿是干貝甘鮮與百香果酸香，鹹香黑橄欖接續，最後清酒純淨尾韻縈繞味蕾。

主菜「蘑菇牧師帽餃、白蘆筍湯、檸檬」選用法國進口新鮮白蘆筍加入鮮奶油、乾蔥熬煮濃湯，自製牧師帽麵餃內餡包覆蕈菇與法式酸奶，襯以滋味清甜細膩的白蘆筍湯、新鮮白蘆筍片及酸香檸檬果膠，味蕾與心情亦隨著春天輕舞飛揚。

主菜「爐烤法式羊排、孜然楓糖醬、黑蒜頭、普羅旺斯燉菜」將紐西蘭羔羊排表面塗刷雲林黑蒜泥，沾香草麵包粉爐烤至五至七分熟，肉質軟嫩甘美無腥羶，佐獨特甜香的孜然楓糖醬、羅勒油增添風味層次；配菜為融合甜椒、櫛瓜、番茄、烤茄子泥細細拌炒的普羅旺斯燉菜，蔬菜天然甘甜中帶有一絲微辣刺激味蕾，並襯托羊排的鮮美。

主菜「帕瑪森脆皮雞胸、迷你小蘿蔔、甜豆」將低脂健康的雞胸肉浸潤橄欖油、百里香及帶皮蒜頭低溫烹調，再沾麵粉、蛋白及帕馬森起司煎至外皮金黃香脆，肉質柔嫩細緻，沾佐帶有薄荷清香及綠辣椒辛香的甜豆泥享受春日氣息，或佐味噌紅酒醬品味濃醇滋味。

甜點「泡芙、芭樂、紅茶冰淇淋」將香脆法式泡芙內填入紅茶冰淇淋，佐新鮮紅心芭樂汁及紅心芭樂冰沙，白芝麻脆糖片增添馨香口感，妝點綠紫蘇油增添草本芬芳，滋味沁涼清甜。

此外，調酒師也取Bellocq No.52茉莉花茶，調製2款茶酒。「The Garden Path」將由有機綠茶與茉莉花茶混合的Bellocq No.52茉莉花茶調和Vodka，加入鳳梨、百香果、芒果等奔放熱帶果香，呼應No.52本身帶有的成熟百香果、盛開玫瑰與金盞花香氣，入喉洋溢酸甜清爽的微醺感。

「Flora」揉合烏龍茶的沉穩、洛神花的明亮酸甜與烏梅煙燻甘香，飾以石竹，色彩明豔，酸甜開胃，亦可佐餐平衡主餐濃厚口味。