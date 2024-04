現場直擊！DAMIANI歡慶百年100 X 100創世頂級珠寶展

1924年創立於義大利傳統金工重鎮瓦倫札(Valenza)的高級珠寶品牌戴美安妮(DAMIANI),今年歡慶品牌創立100周年,特地於位於米蘭的義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館舉辦「100 X 100創世頂級珠寶展」,自即日起至2024年4月28日止,以4大主題共100件全新創作的珠寶體現品牌100%義大利手工製作的傳承與美學。展覽結束後將巡迴至韓國、日本、杜拜等地,開放均能預約鑑賞。

Gallerie d’Italia Museum是隸屬於義大利國家銀行的美術館,DAMIANI特展藏身美術館典藏常態展展廳間,入口處引人入勝的是19世紀珠寶工匠所使用的各式骨董工具以及打磨金屬的木檯,隨即有影片及文字解說品牌百年歷史。這個當今世上少數仍然由創始家族經營的高級珠寶品牌,從第一代創始人開始著手訂製珠寶,到第二代開始國際化,如今接手的第三代家族三兄妹,由兄長Guido擔任包括多個珠寶品牌在內的DAMIANI集團總裁,姊姊負責頂級穆拉諾手工玻璃品牌VENINI,弟弟Giorgio則負責為全集團採購寶石。

品牌在5年前就開始構思百年慶典的展覽,並於2年前開始創作此番展售別具紀念意義的100件高級珠寶作品,其中更有6件珠寶主石重逾100克拉。展區以品牌的四大重點系列作品Mimosa含羞草、Margherita瑪格麗特、Belle Époque美好年代、Fantasy Cut奇幻切割,分別體現精湛技藝、創造能力、歷史精神與無限熱情等四大核心精神,每個展區都有一件匯聚美學與技藝極致的代表性之作,是不容錯過的鑑賞重點。

●知名老礦出產家族珍藏祖母綠

入口左手邊展區聚焦Fantasy Cut奇幻切割系列,以最能展現每顆寶石獨特美感的切割手法,體現DAMIANI對珠寶的熱情。在此展區首先能鑑賞到品牌18度摘下有「珠寶界奧斯卡獎」美譽的國際鑽石獎的精選傑作,以及Fantasy Cut奇幻切割系列色調獨特迷人的罕見寶石,例如大克拉的帕拉伊巴色碧璽、蓮花剛玉等,甚至有項鍊以重達214克拉海水藍寶石為主石,多款設計更以水果為靈感,大膽繽紛多色堆疊,營造澎湃的視覺份量效果。

為誌慶DAMIANI百週年精心打造的木佐祖母綠鑽石項鍊,近64克拉的祖母綠來自DAMIANI家族的私人典藏,出自曾一度休礦近來才重啟的哥倫比亞知名老礦木佐,擁有迷人的花園現象,鍊墜可以拆卸作為胸針獨立配戴。

●百克拉藍寶石 獨門切割鑽石刻畫百年風華

接著進入Margherita瑪格麗特系列展區,雛菊設計向義大利王后瑪格麗特(Margherita of Savoy)致敬,體現品牌無窮的創造力。每件作品均以獨特的雛菊圖騰襯托具特色的珍貴主石,例如擁有強烈螢光效果的綠鑽、藍綠雙色碧璽等,系列項鍊更以雛菊美態組成各式各樣的領片線條,例如該系列的集大成之作沙漠花園項鍊,以黃色與橘色鑽石耗時1000小時,編織出豐富色調刻畫沙漠中的日出,襯托單枚重達20.64克拉的深棕色黃鑽鍊墜。

象徵品牌工藝傳承的Mimosa含羞草系列展區,系列設計以高低錯落的3D立體鑲嵌,體現DAMIANI工坊金匠的精湛鑲嵌技術。以蛋白石為主角的設計包括項鍊、耳掛、手鐲神秘表等,透過層次豐富的配石襯托蛋白石迷人遊彩;另一款項鍊更大膽薈萃各種色調的尖晶石,寶石難得手法獨特;一系列手鐲精挑具有貓眼現象的紅寶石、藍寶石,組成星光閃爍的銀河,更是相當難得。Mimosa永恆皇家藍寶石鑽石項鍊則是為紀念DAMIANI創辦一世紀而生的集大成之作,聚焦品牌典藏的100.19克拉的枕形切割斯里蘭卡藍寶石,是展出單價最高的作品。