現場直擊！DAMIANI歡慶百年100 X 100創世頂級珠寶展

1924年創立於義大利傳統金工重鎮瓦倫札（Valenza）的高級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶品牌創立100周年，特地於位於米蘭的義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館舉辦「100 X 100創世頂級珠寶展」，自即日起至2024年4月28日止，以4大主題共100件全新創作的珠寶體現品牌100%義大利手工製作的傳承與美學。展覽結束後將巡迴至韓國、日本、杜拜等地，開放均能預約鑑賞。

Gallerie d’Italia Museum是隸屬於義大利國家銀行的美術館，DAMIANI特展藏身美術館典藏常態展展廳間，入口處引人入勝的是19世紀珠寶工匠所使用的各式骨董工具以及打磨金屬的木檯，隨即有影片及文字解說品牌百年歷史。這個當今世上少數仍然由創始家族經營的高級珠寶品牌，從第一代創始人開始著手訂製珠寶，到第二代開始國際化，如今接手的第三代家族三兄妹，由兄長Guido擔任包括多個珠寶品牌在內的DAMIANI集團總裁，姊姊負責頂級穆拉諾手工玻璃品牌VENINI，弟弟Giorgio則負責為全集團採購寶石。

品牌在5年前就開始構思百年慶典的展覽，並於2年前開始創作此番展售別具紀念意義的100件高級珠寶作品，其中更有6件珠寶主石重逾100克拉。展區以品牌的四大重點系列作品Mimosa含羞草、Margherita瑪格麗特、Belle Époque美好年代、Fantasy Cut奇幻切割，分別體現精湛技藝、創造能力、歷史精神與無限熱情等四大核心精神，每個展區都有一件匯聚美學與技藝極致的代表性之作，是不容錯過的鑑賞重點。

●知名老礦出產家族珍藏祖母綠

入口左手邊展區聚焦Fantasy Cut奇幻切割系列，以最能展現每顆寶石獨特美感的切割手法，體現DAMIANI對珠寶的熱情。在此展區首先能鑑賞到品牌18度摘下有「珠寶界奧斯卡獎」美譽的國際鑽石獎的精選傑作，以及Fantasy Cut奇幻切割系列色調獨特迷人的罕見寶石，例如大克拉的帕拉伊巴色碧璽、蓮花剛玉等，甚至有項鍊以重達214克拉海水藍寶石為主石，多款設計更以水果為靈感，大膽繽紛多色堆疊，營造澎湃的視覺份量效果。

為誌慶DAMIANI百週年精心打造的木佐祖母綠鑽石項鍊，近64克拉的祖母綠來自DAMIANI家族的私人典藏，出自曾一度休礦近來才重啟的哥倫比亞知名老礦木佐，擁有迷人的花園現象，鍊墜可以拆卸作為胸針獨立配戴。

●百克拉藍寶石 獨門切割鑽石刻畫百年風華

接著進入Margherita瑪格麗特系列展區，雛菊設計向義大利王后瑪格麗特（Margherita of Savoy）致敬，體現品牌無窮的創造力。每件作品均以獨特的雛菊圖騰襯托具特色的珍貴主石，例如擁有強烈螢光效果的綠鑽、藍綠雙色碧璽等，系列項鍊更以雛菊美態組成各式各樣的領片線條，例如該系列的集大成之作沙漠花園項鍊，以黃色與橘色鑽石耗時1000小時，編織出豐富色調刻畫沙漠中的日出，襯托單枚重達20.64克拉的深棕色黃鑽鍊墜。

象徵品牌工藝傳承的Mimosa含羞草系列展區，系列設計以高低錯落的3D立體鑲嵌，體現DAMIANI工坊金匠的精湛鑲嵌技術。以蛋白石為主角的設計包括項鍊、耳掛、手鐲神秘表等，透過層次豐富的配石襯托蛋白石迷人遊彩；另一款項鍊更大膽薈萃各種色調的尖晶石，寶石難得手法獨特；一系列手鐲精挑具有貓眼現象的紅寶石、藍寶石，組成星光閃爍的銀河，更是相當難得。Mimosa永恆皇家藍寶石鑽石項鍊則是為紀念DAMIANI創辦一世紀而生的集大成之作，聚焦品牌典藏的100.19克拉的枕形切割斯里蘭卡藍寶石，是展出單價最高的作品。