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現場直擊！DAMIANI歡慶百年100 X 100創世頂級珠寶展

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
DAMIANI歡慶品牌創立百年，100 X 100創世頂級珠寶首展，於義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館登場。圖／DAMIANI提供
DAMIANI歡慶品牌創立百年，100 X 100創世頂級珠寶首展，於義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館登場。圖／DAMIANI提供

1924年創立於義大利傳統金工重鎮瓦倫札（Valenza）的高級珠寶品牌戴美安妮（DAMIANI），今年歡慶品牌創立100周年，特地於位於米蘭的義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館舉辦「100 X 100創世頂級珠寶展」，自即日起至2024年4月28日止，以4大主題共100件全新創作的珠寶體現品牌100%義大利手工製作的傳承與美學。展覽結束後將巡迴至韓國、日本、杜拜等地，開放均能預約鑑賞。

Gallerie d’Italia Museum是隸屬於義大利國家銀行的美術館，DAMIANI特展藏身美術館典藏常態展展廳間，入口處引人入勝的是19世紀珠寶工匠所使用的各式骨董工具以及打磨金屬的木檯，隨即有影片及文字解說品牌百年歷史。這個當今世上少數仍然由創始家族經營的高級珠寶品牌，從第一代創始人開始著手訂製珠寶，到第二代開始國際化，如今接手的第三代家族三兄妹，由兄長Guido擔任包括多個珠寶品牌在內的DAMIANI集團總裁，姊姊負責頂級穆拉諾手工玻璃品牌VENINI，弟弟Giorgio則負責為全集團採購寶石。

品牌在5年前就開始構思百年慶典的展覽，並於2年前開始創作此番展售別具紀念意義的100件高級珠寶作品，其中更有6件珠寶主石重逾100克拉。展區以品牌的四大重點系列作品Mimosa含羞草、Margherita瑪格麗特、Belle Époque美好年代、Fantasy Cut奇幻切割，分別體現精湛技藝、創造能力、歷史精神與無限熱情等四大核心精神，每個展區都有一件匯聚美學與技藝極致的代表性之作，是不容錯過的鑑賞重點。

●知名老礦出產家族珍藏祖母綠

入口左手邊展區聚焦Fantasy Cut奇幻切割系列，以最能展現每顆寶石獨特美感的切割手法，體現DAMIANI對珠寶的熱情。在此展區首先能鑑賞到品牌18度摘下有「珠寶界奧斯卡獎」美譽的國際鑽石獎的精選傑作，以及Fantasy Cut奇幻切割系列色調獨特迷人的罕見寶石，例如大克拉的帕拉伊巴色碧璽、蓮花剛玉等，甚至有項鍊以重達214克拉海水藍寶石為主石，多款設計更以水果為靈感，大膽繽紛多色堆疊，營造澎湃的視覺份量效果。

為誌慶DAMIANI百週年精心打造的木佐祖母綠鑽石項鍊，近64克拉的祖母綠來自DAMIANI家族的私人典藏，出自曾一度休礦近來才重啟的哥倫比亞知名老礦木佐，擁有迷人的花園現象，鍊墜可以拆卸作為胸針獨立配戴。

●百克拉藍寶石 獨門切割鑽石刻畫百年風華

接著進入Margherita瑪格麗特系列展區，雛菊設計向義大利王后瑪格麗特（Margherita of Savoy）致敬，體現品牌無窮的創造力。每件作品均以獨特的雛菊圖騰襯托具特色的珍貴主石，例如擁有強烈螢光效果的綠鑽、藍綠雙色碧璽等，系列項鍊更以雛菊美態組成各式各樣的領片線條，例如該系列的集大成之作沙漠花園項鍊，以黃色與橘色鑽石耗時1000小時，編織出豐富色調刻畫沙漠中的日出，襯托單枚重達20.64克拉的深棕色黃鑽鍊墜。

象徵品牌工藝傳承的Mimosa含羞草系列展區，系列設計以高低錯落的3D立體鑲嵌，體現DAMIANI工坊金匠的精湛鑲嵌技術。以蛋白石為主角的設計包括項鍊、耳掛、手鐲神秘表等，透過層次豐富的配石襯托蛋白石迷人遊彩；另一款項鍊更大膽薈萃各種色調的尖晶石，寶石難得手法獨特；一系列手鐲精挑具有貓眼現象的紅寶石、藍寶石，組成星光閃爍的銀河，更是相當難得。Mimosa永恆皇家藍寶石鑽石項鍊則是為紀念DAMIANI創辦一世紀而生的集大成之作，聚焦品牌典藏的100.19克拉的枕形切割斯里蘭卡藍寶石，是展出單價最高的作品。

最後來到代表品牌歷史精神的Belle Époque美好年代系列展區，設計致敬電影藝術。焦點的Belle Époque Frame項鍊，以幾何排列的白鑽襯托花式切割的大克拉彩鑽，光影交錯出格外動人的動態美感。值得一提的是，全系列銘誌品牌百週年的珠寶，在叩頭處更都特別鑲嵌一顆D字母形狀鑽石，是品牌特地開發的獨門切割，更添珍藏價值。

DAMIANI Mimosa Blue Sugarloaf坦桑石鑽石手鍊，18K白金鑲嵌38.75克拉糖麵包山切割坦桑石、鑽石，534萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Blue Sugarloaf坦桑石鑽石手鍊，18K白金鑲嵌38.75克拉糖麵包山切割坦桑石、鑽石，534萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Margherita Caleidoscopio萬花筒彩鑽胸針，18K⽩⾦、⿈⾦和玫瑰金鑲嵌彩鑽總重3.14克拉、鑽石，382萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Margherita Caleidoscopio萬花筒彩鑽胸針，18K⽩⾦、⿈⾦和玫瑰金鑲嵌彩鑽總重3.14克拉、鑽石，382萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Fantasy Cut Moon Light月光黃鑽項鍊，18K⽩⾦和黃⾦鑲嵌23.37克拉橢圓形切割彩黃鑽、橢圓形、欖尖形、明亮式切割切割鑽石，3,750萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Fantasy Cut Moon Light月光黃鑽項鍊，18K⽩⾦和黃⾦鑲嵌23.37克拉橢圓形切割彩黃鑽、橢圓形、欖尖形、明亮式切割切割鑽石，3,750萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI歡慶品牌創立百年，100 X 100創世頂級珠寶首展，於義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館登場。圖／DAMIANI提供
DAMIANI歡慶品牌創立百年，100 X 100創世頂級珠寶首展，於義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館登場。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石雛菊項鍊，2,850萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石雛菊項鍊，2,850萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Light Blue Galaxy星光藍銀河鑽石手環，18K白金鑲嵌凸圓形切割星光藍寶石總重270克拉、鑽石，976萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Light Blue Galaxy星光藍銀河鑽石手環，18K白金鑲嵌凸圓形切割星光藍寶石總重270克拉、鑽石，976萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Mystic神秘主義蛋白石鑽石項鍊，18K白金鑲嵌21.34克拉橢圓形切割黑色蛋白石、鑽石，1,050萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Mystic神秘主義蛋白石鑽石項鍊，18K白金鑲嵌21.34克拉橢圓形切割黑色蛋白石、鑽石，1,050萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Frame輪廓彩鑽袖扣，18K⽩⾦和⿈⾦鑲嵌2顆棕黃色祖母綠式切割彩鑽總重25.11克拉、鑽石，2,640萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Frame輪廓彩鑽袖扣，18K⽩⾦和⿈⾦鑲嵌2顆棕黃色祖母綠式切割彩鑽總重25.11克拉、鑽石，2,640萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Mystic神秘主義蛋白石鑽石耳環，18K白金鑲嵌3.2與3.27克拉橢圓形切割黑色蛋白石、鑽石，345萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Mystic神秘主義蛋白石鑽石耳環，18K白金鑲嵌3.2與3.27克拉橢圓形切割黑色蛋白石、鑽石，345萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，8,990萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，8,990萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石雛菊項鍊，2,850萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Margherita Desert Garden沙漠花園鑽石雛菊項鍊，2,850萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI歡慶品牌創立百年，100 X 100創世頂級珠寶首展，於義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館登場。圖／DAMIANI提供
DAMIANI歡慶品牌創立百年，100 X 100創世頂級珠寶首展，於義大利國家級Gallerie d’Italia Museum藝術博物館登場。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Green Sugarloaf祖母綠鑽石手鍊，18K白金鑲嵌46.9克拉糖麵包山切割哥倫比亞祖母綠、鑽石，859萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Green Sugarloaf祖母綠鑽石手鍊，18K白金鑲嵌46.9克拉糖麵包山切割哥倫比亞祖母綠、鑽石，859萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Fantasy Cut Acqua瀑布帕拉伊巴碧璽鑽石手環，18K⽩⾦和玫瑰⾦，1,740萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Fantasy Cut Acqua瀑布帕拉伊巴碧璽鑽石手環，18K⽩⾦和玫瑰⾦，1,740萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Frame美好年代精彩輪廓彩鑽手環，555萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Frame美好年代精彩輪廓彩鑽手環，555萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Aurora奧羅拉紅碧璽鑽石項鍊，18K玫瑰金123.846克拉橢圓形切割紅碧璽、鑽石，1,160萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Aurora奧羅拉紅碧璽鑽石項鍊，18K玫瑰金123.846克拉橢圓形切割紅碧璽、鑽石，1,160萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Frame美好年代精彩輪廓彩鑽手環，555萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Belle Époque Frame美好年代精彩輪廓彩鑽手環，555萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI百年慶典創世系列Mimosa雞尾酒戒。圖／DAMIANI提供
DAMIANI百年慶典創世系列Mimosa雞尾酒戒。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Fantasy Cut The DAMIANI Green Treasure of Muzo奇幻切割木佐祖母綠鑽石項鍊，4,960萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Fantasy Cut The DAMIANI Green Treasure of Muzo奇幻切割木佐祖母綠鑽石項鍊，4,960萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，8,990萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Eternal Blue永恆皇家藍寶石鑽石項鍊，8,990萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Fantasy Cut The DAMIANI Green Treasure of Muzo奇幻切割木佐祖母綠鑽石項鍊，4,960萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Fantasy Cut The DAMIANI Green Treasure of Muzo奇幻切割木佐祖母綠鑽石項鍊，4,960萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Tramonto日落雙色藍寶石鑽石戒指，18K玫瑰金鑲嵌一枚25.82克拉枕形切割雙色斯里蘭卡剛玉、鑽石，825萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Tramonto日落雙色藍寶石鑽石戒指，18K玫瑰金鑲嵌一枚25.82克拉枕形切割雙色斯里蘭卡剛玉、鑽石，825萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Bacio del Sole太陽之吻帕帕拉恰鑽石戒指，18K白金鑲嵌12.6克拉橢圓形切割斯里蘭卡蓮花剛玉、鑽石，498萬元。圖／DAMIANI提供
DAMIANI Mimosa Bacio del Sole太陽之吻帕帕拉恰鑽石戒指，18K白金鑲嵌12.6克拉橢圓形切割斯里蘭卡蓮花剛玉、鑽石，498萬元。圖／DAMIANI提供

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