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瘋媽祖必備新行頭 北港朝天宮聯名轎窗燈造型悠遊卡限時開賣

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
媽祖神轎側邊懸掛的轎窗燈是北港朝天宮特有的傳統。圖／悠遊卡公司提供
媽祖神轎側邊懸掛的轎窗燈是北港朝天宮特有的傳統。圖／悠遊卡公司提供

每年三、四月都是「瘋媽祖」的季節，信眾們除了參與遶境祈福之外，各式各樣週邊小物隨身帶著也能有滿滿儀式感。悠遊卡公司特別與北港朝天宮合作推出建宮330周年紀念款「北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡」，今年特別跳脫平面悠遊卡設計，發揮巧思將朝天宮極具代表性的信物轎窗燈等比縮小成迷你尺寸，轎窗燈上刻有天上聖母及平安的字樣，感應時還會發光，象徵點亮光明還能帶來好運氣，有如媽祖隨身護佑，不僅實用也極具收藏價值。

北港朝天宮表示，北港遶境每年固定在農曆3月19日、20日在北港鎮舉行，遶境有炸虎爺、炸轎、犁炮等宗教傳統，繞境途中，媽祖神轎側邊懸掛的轎窗燈是北港朝天宮特有的傳統，掛在聖轎窗邊用意在擋住媽祖金身，避免信徒直視媽祖，此傳統在其他宮廟已失傳少見，北港朝天宮建廟300餘年將此傳統保存完好，現今只有北港朝天宮媽祖神轎可見轎窗燈的蹤影，被視為北港朝天宮極具代表性的信物。

「北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡」即日起至4月22日在OPEN POINT APP開放預購，每組售價590元，質感精美包裝內還附贈北港朝天宮香火袋乙枚。Be Come True電商平台則開放預購至5月20日。

轎窗燈上刻有天上聖母及平安的字樣，感應時還會發光。圖／悠遊卡公司提供
轎窗燈上刻有天上聖母及平安的字樣，感應時還會發光。圖／悠遊卡公司提供
北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡即日起至4月22日在OPEN POINT APP開放預購，每組售價590元。圖／悠遊卡公司提供
北港朝天宮轎窗燈造型悠遊卡即日起至4月22日在OPEN POINT APP開放預購，每組售價590元。圖／悠遊卡公司提供

北港朝天宮 媽祖 悠遊卡

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