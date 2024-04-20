FUJI AI按摩椅雙新品亮相 AI感測系統精準抓出身體疲勞點 母親節優惠價現省6萬

按摩椅除了要按得舒服、長得美型，現在還得加入AI，聰明感測使用者的疲勞程度，精準按到舒壓處才行。FUJI按摩椅近期推出2款兼具AI按摩科技與美學設計的按摩椅，其中「雙AI摩術椅」搭載AI雙摩球技術，具有擬真人手感5D深層指壓體驗，而繽紛色系的「AI愛沙發」法式優雅知性外型，同樣擁有腿部翻轉收納設計，搭配8大按摩手技，5萬有找價格超親民。

FUJI雙AI摩術椅透過AI智能感知與AI智慧偵測系統，透過手掌感測器偵測迅速捕捉身體的疲勞點，同時運用智能傳感器感知肩、背、腰3大區塊肌群緊繃壓力程度，並在7吋觸控螢幕上立即檢視壓力區，以及客製化按摩行程。首創搭配專利AI雙摩球按摩技術，軟硬體的精密配合，才能在按摩時準確觸及脊柱兩側，模擬按摩師傅手技，精確地刺激觸發相關穴位，達到經絡按摩舒壓的效果。還有膝腿部溫感按摩與背脊溫感功能的貼心設計，以及足底3D滾輪系統刺激足底反射區，更促進全身循環舒暢。

FUJI AI愛沙發同樣擁有AI智能感知偵測系統，能夠捕捉身體壓力疲勞區，客製化演算按摩手法、節奏和強度，運用8大按摩手技包含揉捏、敲擊、揉敲、瑞典、指壓、拍打、行走與捶打，更擁有液晶螢幕手控器能輕易切換「頸肩紓壓」、「頂臀拉伸」、「搖籃模式」等5大AI模式，腿部翻轉收納設計，不使用的時候收起來就是張精緻舒適的沙發單椅。