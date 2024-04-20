快訊

恭喜！「親愛又陌生的新寶寶」吳姍儒宣布懷二寶 孩子性別曝光

25歲女腹痛「1個月後死亡」驚揭罹癌王 醫生警告3症狀快就醫

聽新聞
test
0:00 / 0:00

AI加持！三星2024智慧電視畫質、音效全面升級 OLED機種抗反光「真星黑」

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
三星Neo QLED 8K智慧顯示器搭載NQ8 AI 第三代處理器，其獨立AI神經網路數量由前代的64個提升至512個，速度較上代CPU提升30%。圖／台灣三星電子提供
三星Neo QLED 8K智慧顯示器搭載NQ8 AI 第三代處理器，其獨立AI神經網路數量由前代的64個提升至512個，速度較上代CPU提升30%。圖／台灣三星電子提供

迎接AI時代，三星除了AI手機，現在更在台推出2024年全新智慧顯示器系列產品，除了搭載最新AI技術讓畫質與聽覺感受再升級，三星更看準智慧顯示器大型化趨勢，全力擴充產品線，多款機型皆推出大尺寸機種，滿足更多消費者需求。即日起至6月3日止，三星祭出線上登錄送旗艦好禮活動；5月2日前購買指定機型，再享早鳥購機AI智慧穿戴好禮Galaxy Watch6及Galaxy Buds2 Pro，全方位升級智慧居家生活。

其中Neo QLED 8K智慧顯示器，搭載NQ8 AI第三代處理器，其獨立AI神經網絡數量由前代的64個提升至512個，CPU速度較上代提升30%。此外，更具備一系列增強畫質的功能和設計，包括8K AI影像升頻Pro、AI動態捕捉技術、立體景深強化技術Pro、AI聰明護眼模式等，即使是低解析度的內容也可升級至類8K畫質，並針對球類賽事等動態內容，透過AI深度學習，帶來更好的顯示效果。

而在聽覺感受上，Neo QLED 8K智慧顯示器也搭載三星多項獨家AI音效技術，包括智慧抗噪模式Pro、AI迴聲定位技術、2024魔幻音場，增強語音清晰度，最佳化所處空間音像，同時，將顯示器喇叭與Soundbar更密切結合，打造出視聽合一的沉浸式體驗。另外還有AI無腦模式、AI遊戲助理、AI節能模式，在個人化設定及節能上也帶來正面幫助。

三星更將Neo QLED 8K智慧顯示器QN900D為12.9mm的極纖薄金屬機身，搭配全新鈦黑設計，而纖薄美型集線器，將線材完美隱藏，加上獨特懸浮鏡面底座，使99%無邊際螢幕彷彿懸浮在半空中。

另一大好消息則是2024年智慧顯示器全面支援中文化語音操作，僅需按遙控器的麥克風鍵，即可透過語音辨識，進行頻道切換、音量變化、開啟網頁瀏覽器等指令，操作更便捷輕鬆。

另外，2024年OLED智慧顯示器系列則是採用最新抗反光「真星黑」技術展現純淨黑白色階對比，以抗反光、無眩光提升觀影舒適度；而主打融入室內設計時尚風格的設計生活系列智慧顯示器，今年除了推出更多款機型及尺寸，還推出全新美學風格音響Music Frame，可依個人喜好替換面板或邊框，帶來美聲兼備的個性化住宅享受。

台灣三星電子消費性電子產品事業群副總經理林俊元樂觀表示，看好今年下半年市場受奧運、世界盃等大型運動賽事影響，買氣有望在下半年回升，並超越去年同期，在AI的加持下，三星樂觀預估高階及大尺寸機種的成長表現，市場銷售動能將逐漸向75吋以上大尺寸機種移動。

三星Neo QLED 8K智慧顯示器搭載NQ8 AI第三代處理器，能運用球類物體演算法，快速捕捉因球速過快而失真的影像。圖／台灣三星電子提供
三星Neo QLED 8K智慧顯示器搭載NQ8 AI第三代處理器，能運用球類物體演算法，快速捕捉因球速過快而失真的影像。圖／台灣三星電子提供
透過三星SmartThings可支援跨品牌、跨裝置串聯，聰明管理智慧居家生活。圖／台灣三星電子提供
透過三星SmartThings可支援跨品牌、跨裝置串聯，聰明管理智慧居家生活。圖／台灣三星電子提供
透過三星SmartThings可在螢幕上觀看影片的同時，追蹤即時鍛鍊數據回饋。圖／台灣三星電子提供
透過三星SmartThings可在螢幕上觀看影片的同時，追蹤即時鍛鍊數據回饋。圖／台灣三星電子提供
AI遊戲助理可自動辨識遊戲類型，提供適合玩家的設定並快速優化畫質和聲音表現。圖／台灣三星電子提供
AI遊戲助理可自動辨識遊戲類型，提供適合玩家的設定並快速優化畫質和聲音表現。圖／台灣三星電子提供
Music Frame美學風格音響能化身相框巧妙融入居家環境，並依個人喜好替換面板或邊框。圖／台灣三星電子提供
Music Frame美學風格音響能化身相框巧妙融入居家環境，並依個人喜好替換面板或邊框。圖／台灣三星電子提供
三星設計生活系列智慧顯示器，與居家生活完美地融合，打造充滿個人風格的生活空間。今年亦推出多元機型及尺寸，滿足消費者生活多樣性。圖／台灣三星電子提供
三星設計生活系列智慧顯示器，與居家生活完美地融合，打造充滿個人風格的生活空間。今年亦推出多元機型及尺寸，滿足消費者生活多樣性。圖／台灣三星電子提供
2024年智慧顯示器支援中文化語音操作，僅需按遙控器的麥克風鍵，即可透過語音辨識，進行頻道切換、音量變化、開啟網頁瀏覽器等指令，操作更便捷輕鬆。圖／台灣三星電子提供
2024年智慧顯示器支援中文化語音操作，僅需按遙控器的麥克風鍵，即可透過語音辨識，進行頻道切換、音量變化、開啟網頁瀏覽器等指令，操作更便捷輕鬆。圖／台灣三星電子提供

語音

延伸閱讀

中東地區鬆一口氣！BBC：以色列、伊朗互打應已落幕

以色列低調證實空襲 美以伊朗三方沉默避免局勢升級

以伊衝突升高 綠委籲從中觀察「因應台海未來局勢」

以伊沖突升級：以色列准備多線作戰？

相關新聞

AI加持！三星2024智慧電視畫質、音效全面升級 OLED機種抗反光「真星黑」

迎接AI時代，三星除了AI手機，現在更在台推出2024年全新智慧顯示器系列產品，除了搭載最新AI技術讓畫質與聽覺感受再升...

電價漲！快抓出家中吃電怪物 居家賣場提供到府評估

電價已經正式調漲，但大家還沒收到新一期的帳單，可能還沒有感覺，不過到時候電價漲價，多少都有影響，這時候要抓出家中的吃電怪...

佳士得春拍台北今明展雍正釉裏紅梅瓶 紐約6億莫內也來

佳士得（Christie’s）香港將於5月24日起至6月1日舉辦春季拍賣，並於今（4月21）、明（4月22）日於大直萬豪...

影／統一集團新型態店開張 羅智先夫婦剪綵

統一複合店變「大七」，集結4大品牌今天在台南開設「Par K* Avenue」複合式商店，由7-ELEVEN、康是美、星...

北市彩虹橋夜間水舞5月開跑 來場夏日約會

2024台北水舞嘉年華將於5月1日至6月30日在錫口碼頭彩虹橋登場，期間內晚間7點到9點，每天5個場次、每半小時展演5分...

台北101天降馬鈴薯！高蛋白牛乳、高纖穀物棒 健康搶市

今夏零食飲品紛紛推出健康新滋味。其中，樂事新品期間限定的「樂事台灣馬鈴薯」洋芋片，優先採用來自樂事契作小農、春收在地馬鈴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。