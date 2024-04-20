AI加持！三星2024智慧電視畫質、音效全面升級 OLED機種抗反光「真星黑」

迎接AI時代，三星除了AI手機，現在更在台推出2024年全新智慧顯示器系列產品，除了搭載最新AI技術讓畫質與聽覺感受再升級，三星更看準智慧顯示器大型化趨勢，全力擴充產品線，多款機型皆推出大尺寸機種，滿足更多消費者需求。即日起至6月3日止，三星祭出線上登錄送旗艦好禮活動；5月2日前購買指定機型，再享早鳥購機AI智慧穿戴好禮Galaxy Watch6及Galaxy Buds2 Pro，全方位升級智慧居家生活。

其中Neo QLED 8K智慧顯示器，搭載NQ8 AI第三代處理器，其獨立AI神經網絡數量由前代的64個提升至512個，CPU速度較上代提升30%。此外，更具備一系列增強畫質的功能和設計，包括8K AI影像升頻Pro、AI動態捕捉技術、立體景深強化技術Pro、AI聰明護眼模式等，即使是低解析度的內容也可升級至類8K畫質，並針對球類賽事等動態內容，透過AI深度學習，帶來更好的顯示效果。

而在聽覺感受上，Neo QLED 8K智慧顯示器也搭載三星多項獨家AI音效技術，包括智慧抗噪模式Pro、AI迴聲定位技術、2024魔幻音場，增強語音清晰度，最佳化所處空間音像，同時，將顯示器喇叭與Soundbar更密切結合，打造出視聽合一的沉浸式體驗。另外還有AI無腦模式、AI遊戲助理、AI節能模式，在個人化設定及節能上也帶來正面幫助。

三星更將Neo QLED 8K智慧顯示器QN900D為12.9mm的極纖薄金屬機身，搭配全新鈦黑設計，而纖薄美型集線器，將線材完美隱藏，加上獨特懸浮鏡面底座，使99%無邊際螢幕彷彿懸浮在半空中。

另一大好消息則是2024年智慧顯示器全面支援中文化語音操作，僅需按遙控器的麥克風鍵，即可透過語音辨識，進行頻道切換、音量變化、開啟網頁瀏覽器等指令，操作更便捷輕鬆。

另外，2024年OLED智慧顯示器系列則是採用最新抗反光「真星黑」技術展現純淨黑白色階對比，以抗反光、無眩光提升觀影舒適度；而主打融入室內設計時尚風格的設計生活系列智慧顯示器，今年除了推出更多款機型及尺寸，還推出全新美學風格音響Music Frame，可依個人喜好替換面板或邊框，帶來美聲兼備的個性化住宅享受。