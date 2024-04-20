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佳士得春拍台北今明展雍正釉裏紅梅瓶 紐約6億莫內也來

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
佳士得春拍預展於今（4月21）、明（4月22）日大直萬豪酒店舉辦。記者孫曼／攝影
佳士得春拍預展於今（4月21）、明（4月22）日大直萬豪酒店舉辦。記者孫曼／攝影

佳士得（Christie’s）香港將於5月24日起至6月1日舉辦春季拍賣，並於今（4月21）、明（4月22）日於大直萬豪酒店舉辦台北拍前預展，共帶來近400件拍品，總金額逾台幣48億元，也是佳士得在今秋進駐全新亞太總部The Henderson大樓6至9樓前最後一次舊制拍賣時程的台北預展。

「十全—望星樓珍藏清代官窯瓷器」專場的清雍正釉裏紅波濤錐拱蒼龍教子圖梅瓶（估價6,500萬港幣/約2.7億元台幣起）領銜。展出拍品中單價最高的則是同時來台展出的紐約二十世紀及二十一世紀藝術晚拍的莫內「Moulin De Limetz」印象派傑作，出自美國堪薩斯城The Nelson-Atkins美術館典藏，估價約台幣5.9億元起。

將於5月30日登場的「十全—望星樓珍藏清代官窯瓷器」單一藏家專場拍賣，共呈獻10件雍正及乾隆年間的館藏級瓷器，拍前總低估價超過8,000萬港元。清雍正釉裏紅波濤錐拱蒼龍教子圖梅瓶，足小肩寬對比顯立體，淺浮雕暗刻的潔白神龍潛伏在細膩的紅色線描海水中，呼應春分之際龍騰雨降的節氣，也喻君恩普施，出自美國著名收藏家瑪麗摩根（Mary J. Morgan）舊藏，並曾連同望星樓珍藏的其他珍品於2003至2020年借予美國明尼阿波利斯美術館展出。

台北預展除了領銜的清雍正釉裏紅梅瓶，也另有兩件梅瓶展出，恰好見證此身受歡迎的瓷器器型演變。梅瓶為肩部飽滿的有蓋酒器，最早出於隋朝，但至清末民初始稱梅瓶。此番上拍一件相當早期的隋代白瓷梅瓶，比北京故宮和上海博物館的唐代梅瓶更早，近期受藏家喜愛的白瓷是從青瓷演變而來，是在隋代才成熟的技術，具代表性。宋朝之後審美重修長，此次登台的一件北宋柿釉梅瓶就較為高挑削肩，含大量鐵質的釉彩呈現溫暖的紅色。

二十世紀及二十一世紀藝術的展出則以特地以主題方式呈現，打破創作時間與地域的分界。讓觀眾更能細品其趣。入口一系列畫作對比草間彌生與尼古拉斯帕蒂（Nicholas Party）色調鮮明的水果，可看出草間彌生創作當時受到普普藝術的影響，以及Nicholas Party融入人體曲線的造型線條。陳逸飛結合攝影、電影、繪畫視覺效果的「潯陽遺韻」，聚焦手法則與David Hockney的1966年以窗中之窗聚焦花瓶的靜物畫作又形成另一層次的趣味。深受台灣藏家喜愛的常玉，本季有1931年的「瓶花」，黑色背景如簾又如夜，線條光影使花瓶更顯光鮮。

中國書畫部分本季有數量豐富的張大千畫作，以工筆「黑馬」最受矚目，蜿蜒馬身特以去膠的墨水細筆細描再上色，故不顯反光，是佳士得追尋多年才從美國覓得的珍品。珠寶門類焦點為一件辨識度極高的卡地亞（Cartier）經典「水果錦囊」（Tutti Frutti）、一枚8.01克拉無燒緬甸鴿血紅紅寶石鑽戒、以及一枚20.69克拉哥倫比亞無油祖母綠鑽戒。

8.01克拉無燒緬甸鴿血紅紅寶石鑽戒，估價1,500萬港元起。記者孫曼／攝影
8.01克拉無燒緬甸鴿血紅紅寶石鑽戒，估價1,500萬港元起。記者孫曼／攝影
二十世紀及二十一世紀藝術領銜拍品之一陳逸飛《潯陽遺韻》，估價3,000萬港元起。圖／佳士得提供
二十世紀及二十一世紀藝術領銜拍品之一陳逸飛《潯陽遺韻》，估價3,000萬港元起。圖／佳士得提供
GIMEL設計20.69克拉天然無油祖母綠及鑽石戒指，估價1,200萬港元。圖／佳士得提供
GIMEL設計20.69克拉天然無油祖母綠及鑽石戒指，估價1,200萬港元。圖／佳士得提供
佳士得春拍預展於今（4月21）、明（4月22）日假大直萬豪酒店舉辦。記者孫曼／攝影
佳士得春拍預展於今（4月21）、明（4月22）日假大直萬豪酒店舉辦。記者孫曼／攝影
5月30日「十全—望星樓珍藏清代官窯瓷器」專場領銜拍品清雍正釉裏紅波濤錐拱蒼龍教子圖梅瓶，估價6,500萬港元（約2.7億元台幣）起。圖／佳士得提供
5月30日「十全—望星樓珍藏清代官窯瓷器」專場領銜拍品清雍正釉裏紅波濤錐拱蒼龍教子圖梅瓶，估價6,500萬港元（約2.7億元台幣）起。圖／佳士得提供
預展中最高價的拍品是紐約二十世紀及二十一世紀藝術晚拍的莫內「Moulin De Limetz」，估價1800萬美元（約台幣5.9億元）起。記者孫曼／攝影
預展中最高價的拍品是紐約二十世紀及二十一世紀藝術晚拍的莫內「Moulin De Limetz」，估價1800萬美元（約台幣5.9億元）起。記者孫曼／攝影
佳士得春拍預展於今（4月21）、明（4月22）日假大直萬豪酒店舉辦。記者孫曼／攝影
佳士得春拍預展於今（4月21）、明（4月22）日假大直萬豪酒店舉辦。記者孫曼／攝影
百達翡麗罕有，鉑金自動上弦教堂聲三問萬年曆腕表，估價350萬港元起。 圖／佳士得提供
百達翡麗罕有，鉑金自動上弦教堂聲三問萬年曆腕表，估價350萬港元起。 圖／佳士得提供
佳士得春拍預展於今（4月21）、明（4月22）日假大直萬豪酒店舉辦。記者孫曼／攝影
佳士得春拍預展於今（4月21）、明（4月22）日假大直萬豪酒店舉辦。記者孫曼／攝影
常玉《瓶花》，油彩 畫布，80.9 x 65公分，1931年作，1,200萬港元起。圖／佳士得提供
常玉《瓶花》，油彩 畫布，80.9 x 65公分，1931年作，1,200萬港元起。圖／佳士得提供
中國古代﹑近現代及當代書畫焦點張大千「黑馬」，估價1,200萬港元起。圖／佳士得提供
中國古代﹑近現代及當代書畫焦點張大千「黑馬」，估價1,200萬港元起。圖／佳士得提供
5月30日「十全—望星樓珍藏清代官窯瓷器」專場領銜拍品清雍正釉裏紅波濤錐拱蒼龍教子圖梅瓶，估價6,500萬港元（約2.7億元台幣）起。圖／佳士得提供
5月30日「十全—望星樓珍藏清代官窯瓷器」專場領銜拍品清雍正釉裏紅波濤錐拱蒼龍教子圖梅瓶，估價6,500萬港元（約2.7億元台幣）起。圖／佳士得提供
卡地亞「水果錦囊」項鍊，估價2,800萬港元起。記者孫曼／攝影
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佳士得 珠寶 畫作 美國

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