北市彩虹橋夜間水舞5月開跑 來場夏日約會

2024台北水舞嘉年華將於5月1日至6月30日在錫口碼頭彩虹橋登場，期間內晚間7點到9點，每天5個場次、每半小時展演5分鐘，同時舉辦多場系列活動，觀傳局長王秋冬說，欣賞水舞過後，也能到饒河街、五分埔商圈，來場夏日風情。

王秋冬介紹，水舞展演由水利處規畫，5月1日首場開幕演將會於晚間6點30分舉行，屆時將邀請台北市立交響樂團附設管樂團、在地團體慈祐排舞隊、夕暮水樂團、WHY樂團、即將成真火舞團等系列活動。日後展演曲目每半個月更換，倒數二周的6月15日至6月30日，則是全曲目輪播。

他說，除了絢爛奪目的水舞展演，期間還有一系列多彩豐富活動，包含5月18日「2024錫口文化節」、5月25日「幸福單身聯誼活動」，6月22日「毛孩夏日派對」，最後則是6月30日「閉幕演唱會」。

觀傳局也說，水舞嘉年華活動場域以錫口碼頭彩虹橋為主，彩虹橋橫跨松山與內湖地區，鄰近松山捷運站1號及5號出口，周邊交通便捷，且緊鄰饒河街觀光夜市及松山慈祐宮等著名地標景點，民眾可搭乘捷運前來，也能欣賞獨特的彩虹橋。