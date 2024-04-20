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台北101天降馬鈴薯！高蛋白牛乳、高纖穀物棒 健康搶市

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
樂事推出期間限定的「台灣馬鈴薯」洋芋片，選用來自契作小農及最優質的春收在地馬鈴薯，以美式風格重新詮釋台灣的在地嚴選美味。圖/樂事提供
樂事推出期間限定的「台灣馬鈴薯」洋芋片，選用來自契作小農及最優質的春收在地馬鈴薯，以美式風格重新詮釋台灣的在地嚴選美味。圖/樂事提供

今夏零食飲品紛紛推出健康新滋味。其中，樂事新品期間限定的「樂事台灣馬鈴薯」洋芋片，優先採用來自樂事契作小農、春收在地馬鈴薯，以美式風格重新詮釋台灣的在地嚴選美味。全系列共有三支新口味，包括熱銷回歸且最能展現當令馬鈴薯濃郁薯香的「純味無添加鹽」、用焗烤香氣帶出海鮮甜味的「香烤焗龍蝦」、以及微辣與濃郁起司交融的「帕瑪森香辣起司」。

樂事同步推出「樂事在地馬鈴薯接接樂」AR擴增實境手機遊戲，遊戲中將出現虛擬的樂事小農，從台北101頂樓拋下馬鈴薯，即起至4月28日將可體驗樂事馬鈴薯由天而降的驚喜，挑戰成功當場立即抽獎，接越多顆有越多次抽獎機會，可將一箱樂事洋芋片免費帶回家。

穀物專家桂格也推出新品「桂格每日滿足高纖穀物棒」，以每條不超過110大卡的輕盈系零食搶攻穀物點心市場。其選用桂格大燕麥片及多種穀物，推出莓果優格及草莓白巧兩種口味，同時於全家和7-11祭出限時優惠，以加10元多一件的嘗鮮價登場。

隨著增肌、減脂等觀念逐漸普及，SUNFRIEND MOUTH全新概念品牌「Base&U每日基礎」第一款商品「高蛋白牛乳」即起上市，共有「香蕉」及「可可」兩款風味，每瓶含有22公克蛋白質且零添加代糖，為目前便利商店內市售蛋白質含量最高的飲料。目前於全台7-ELEVEN獨家新上市，即日起到5月14日可享嘗鮮價單件45元、兩件79元優惠。

美味營養兼具的「桂格每日滿足高纖穀物棒」，是午後解饞、隨時充電的辦公室點心。圖/桂格提供
美味營養兼具的「桂格每日滿足高纖穀物棒」，是午後解饞、隨時充電的辦公室點心。圖/桂格提供
SUNFRIEND MOUTH全新概念品牌「Base&U每日基礎」第一款商品「高蛋白牛乳」即起上市。圖/SUNFRIEND MOUTH提供
SUNFRIEND MOUTH全新概念品牌「Base&U每日基礎」第一款商品「高蛋白牛乳」即起上市。圖/SUNFRIEND MOUTH提供

台北101 擴增實境 零食

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