低調熱賣的質感用品！入手REAL系列 從日常開始永續

想要加入永續環保、又能質感的新生活，一點都不困難！HOLA店員推薦隱藏版熱賣的REAL系列，該系列以簡約、天然、環保為訴求，更能夠自然分解，是兼具實用與生活美學的用品，從日常生活中就能開啟永續生活，且該系列還獲得日本GOOD DESIGN AWARD，以及台灣金點設計獎等肯定。

以廚房清潔來說，市面上90%菜瓜布海綿都由發泡塑料粒子製成，含有塑膠，對於環境是隱形殺手，而REAL劍麻纖維清潔海綿，採用劍麻、木漿棉雙面材質，劍麻能有效刮除頑固油污，而可降解木漿棉可以強力吸水好清潔，搭配的REAL RPET抹布，採用RPET循環再生材質製成，具有超細纖維，能帶走水痕及油污。另外REAL抗菌去污廚房濕巾，採用天然植物纖維製成，以及溫和鳳梨酵素與植萃精油，可以快速去除油垢。

REAL系列也有家飾收納好物，且強調設計感，以簡約與純色為主，REAL環保多功能衣架，材質來自回收的3C產品螢幕膜，製成RPET環保材質，特別的圓弧肩部設計，不會讓衣服變形，還加入多功能橫桿及人性化掛勾，讓消費者使用更順手；REAL天然纖維盆器採用100%可分解的台灣天然竹纖維材質，不用後就能敲碎埋入土中自然分解，不同尺寸的選擇，讓綠手指們都可以快速選用適合產品。