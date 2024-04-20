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勞動節限定！福容飯店蟹宴、牛排吃到飽 第2人只要510

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
福容桃園機捷A8店於51勞動節，田園咖啡廳兩人同行、第二人享510元優惠價。圖/福容大飯店提供
福容桃園機捷A8店於51勞動節，田園咖啡廳兩人同行、第二人享510元優惠價。圖/福容大飯店提供

福容大飯店桃園機場捷運A8店擴大歡慶溫馨5月，田園咖啡廳率先開跑，5月1日當日限定「勞動有禮、510特別招待」活動，當日午間及晚間時段，不限公司行號或行業類別，凡享福卡會員憑員工證或就職服務證明，兩人同行、即可享第二人510元犒賞勞動價(每人原價1,280元)，可大啖極致蟹宴松葉蟹、旭蟹等，還有現切牛排、生魚片、壽司及各樣異國特色佳餚。

今年母親節周末為5月11日至12日，福容大飯店桃園機捷A8店也推出三種母親節大餐專案：「宴會廳獨立包廂」十人桌菜15,800元起、「福粵樓中餐廳」四人或六人中式合菜5,688元起、「田園咖啡廳」百匯自助餐每人1,280元。飯店同步推出好禮雙重送，第一重凡4月30日前預先訂位並完成預付訂金，即送早鳥禮，如法式香草生乳捲、粉紅氣泡酒；第二重還可免費加入福容享福卡會員，享福粵樓罈製山椒酸菜魚、馬卡龍SWEETS點心、英式下午茶五折券之加碼回饋。

此外，飯店與諾亞媒體合作、於5月10日晚上推出「民歌雅集頂樂秀」，每人票價3,800元起，包括許景淳、王瑞瑜現場演唱，還可享用「雅韻晚宴套餐」品嘗主廚拿手菜，如清爽富果香的「香芒果律鮮蝦球 」、味純濃郁的「上湯百花燴白玉」，以及層次鮮明的「什錦荷葉珍珠雞」等。飯店同步推出「民歌雅集主題之夜住房專案」9,800元起，包含客房住宿及每張價值3,800元的民歌秀晚宴票券共兩張，再享黃金美人湯三溫暖、翌日延遲退房。

5月2日至31日，福容桃園機捷A8店還有整館全月歡慶，只要活動期間內來店消費，單筆發票金額滿5,000元、即可參加抽獎，有機會獲得萬元住宿券；凡來電或透過飯店官網線上訂房，訂購任一住房專案或期間入住福容桃園機捷A8店，或購買麗會所休閒產品如泡湯券、SPA療程等，皆可享ABar飲料兌換券贈送回饋。

相關資訊可查官網：https://www.fullon-hotels.com.tw/a8/

預訂福容桃園機捷A8店2024母親節大餐，4月底前預付訂金送生乳捲。圖/福容大飯店提供
預訂福容桃園機捷A8店2024母親節大餐，4月底前預付訂金送生乳捲。圖/福容大飯店提供
福容桃園機捷A8店5月優惠，購買任一SPA療程加碼贈飲料券。圖/福容大飯店提供
福容桃園機捷A8店5月優惠，購買任一SPA療程加碼贈飲料券。圖/福容大飯店提供

咖啡廳 桃園機場 母親節 飯店

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