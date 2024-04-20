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今日快搶！「切麥狐狸」開幕烏龍麵半價、連10天贈三品

聯合報／ 記者羅建怡/即時報導
大判狐狸烏龍麵，230元。圖/切麥狐狸提供
大判狐狸烏龍麵，230元。圖/切麥狐狸提供

日本關西風京都流烏龍麵來了！除了講究的湯頭、麵條，還有「業界最大張」的超浮誇豆皮，同時，新開店還有個可愛的名字「切麥狐狸」，讓人秒想稻荷大神的靈狐使者。

「切麥狐狸烏龍麵專賣」師承京都流派的口味風格，今（4/20）起於台北春大直正式開幕，今日開幕限定烏龍麵半價優惠、連續10天點烏龍麵加贈三品。

百年「丸莊醬油」及「麻膳堂」繼聯手經營火烤炙烤入魂的小倉屋鰻魚專賣聞名後，再度攜手擁有30多年廚藝經驗、曾在京都知名烏龍麵專賣工作的主廚田中修司，選定美食新秘境春大直1樓推出全新日系餐飲品牌「切麥狐狸 烏龍麵專賣」。

有別於台灣消費者熟知的讚岐烏龍麵，「切麥狐狸」展現的是關西京都流的雅緻風味，以昆布加柴魚的高湯，以及顏色清透的淡口醬油外，此店還加入宗田節，讓湯頭有更多層次感，帶有少許煙燻風味，口味典雅清爽。麵條則來自日本技術、台灣生產的獨家麵條，呈扁長型、有微微的波浪，據說如此更易入口、也更Q彈，「吃起麵來更優雅」。

「切麥狐狸」首波主打6款烏龍麵，包括三款清高湯的海老天麩羅、和牛烏龍麵，以及號稱史上最浮誇13X18公分豆皮、整張覆蓋住湯面的「大判狐狸烏龍麵」。另有咖哩風味的「和牛咖哩烏龍麵」、風味雙重奏的「明太子白醬烏龍麵」、主廚嚴選天然5色食材最佳組合的「五色涼烏龍麵」。

此外，主廚也設計多款烏龍麵最速配的周邊菜色，並配合時令做出多樣變化的三品或五品，可以單點或是搭配成定食套餐。推薦極具日式風味、須在高湯燉煮7小時費時耗工的「特製牛舌」，以及使用天然中草藥飼養蛋雞所生「草本蛋」生食級雞蛋加烏龍麵高湯製成的「玉子燒」等。

「切麥狐狸」名稱有趣，來自的日本古老神話，取自神社內站在兩旁的狐狸、被視為是稻荷大神的靈狐使者。而狐狸十分喜愛油炸後的豆皮，因此人們會在祭拜時將米飯包進豆皮進獻，祈求心中所願成真，在日本甚至廣被稱為「狐狸烏龍麵」，而昔時麵條多是手切製作，名稱因此而來。

為延續「狐狸」的形象，大門口的門框以圓弧造型搭配棕黃色系，呈現如狐狸般的身形，也顯得格外俏皮與跳色，走入店裡，就像是走進狐狸們最愛的烏龍麵世界。店內的器皿也頗有新意，日本直送的陶瓷大麵碗，搭配原木飯桶蓋及木質大湯勺，當湯勺不經意地與碗碰觸發出響亮「鏘」的一聲，就如神社撞鐘的響音，充滿儀式感，好拍也有趣。

切麥狐狸 烏龍麵專賣

地址：台北市中山區樂群三路303號 (春大直1樓)

電話：02-8501-5335

營業時間：周一至周日 11:00～22:00

官方 Facebook 粉絲團：https://www.facebook.com/udondekitsune

「切麥狐狸 烏龍麵專賣」特製麵體，全台獨家。圖/切麥狐狸提供
「切麥狐狸 烏龍麵專賣」特製麵體，全台獨家。圖/切麥狐狸提供
主廚田中修司有三十多年料理經驗。圖/切麥狐狸提供
主廚田中修司有三十多年料理經驗。圖/切麥狐狸提供
海老天麩羅烏龍麵，360元。圖/切麥狐狸提供
海老天麩羅烏龍麵，360元。圖/切麥狐狸提供
玉子燒，150元。圖/切麥狐狸提供
玉子燒，150元。圖/切麥狐狸提供
店景設計頗有童話感。圖/切麥狐狸提供
店景設計頗有童話感。圖/切麥狐狸提供
和牛烏龍麵，520元。圖/切麥狐狸提供
和牛烏龍麵，520元。圖/切麥狐狸提供

日本 烏龍麵 狐狸 美食

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